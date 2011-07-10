کرایه تاکسیها غیرقابل تحمل شده است/ شکایات به تعزیرات حکومتی

حمیدرضا صارمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در بخش اتوبوسرانی و مترو به دلیل مشخص بودن قیمت بلیت ها تخلفی وجود ندارد گفت: درصد بسیارکمی از رانندگان اتوبوس بیش از تعرفه اعلام شده کرایه دریافت می کنند اما در حوزه تاکسیرانی به طور غیر چشمگیری تخلفات افزایش یافته است.

وی ادامه داد: در خصوص آشفتگی قیمتهای تاکسیرانی با شهرداری مکاتبه ای خواهیم داشت تا وضعیت دریافت بدون ضابطه کرایه تاکسیها از شهروندان مشخص شود زیرا تاکسیها حق ندارند چند برابر مصوبه که توسط فرمانداری ابلاغ شده است کرایه دریافت کنند و در صورت ادامه این رویه ناچاریم از تعزیرات حکومتی بخواهیم به این مسئله ورود پیدا کند.



صارمی تاکید کرد: شکایتها در حوزه کرایه های تاکسی بسیار زیاد است و قیمت کرایه های تاکسی در ترمینال ها و فرودگاه ها غیر قابل تحمل است.

معاون امور شهرداریها با اشاره به نظارت های این سازمان بر عملکرد تاکسیرانی گفت: متاسفانه تاکسیمترها استفاده نمی شوند و این نشان می دهند مدیریت مسلطی در تاکسیرانی وجود ندارد.

صارمی با بیان این که شهرداری نظارتها را بر عملکرد تاکسیها افزایش دهد گفت: بسیاری از رانندگان قیمتهای واقعی را دریافت می کنند اما تردیدی نیست که بسیاری از شهروندان از افزایش قیمتها نگران و ناراحت هستند در حالیکه حمایت و کمک دولت به حمل و نقل برای رفاه شهروندان است. باید وضعیت کرایه تاکسی ها ساماندهی شود و نوع برنامه ریزیها برای نظارت بر کرایه عوض شود.

