ساختار بانك مركزي بايد داراي استقلال باشد

هوشنگ خستويي درگفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري "مهر" در خصوص طرح استقلال بانك مركزي، اظهار كرد : نقش بانك مركزي در سطح جهان متفاوت است، در برخي از كشورها دولت مالكيت بانك مركزي را دراختيار دارد ولي در كشورهايي هم بانك مركزي مسوول حفظ قدرت پول آن كشوراست.

وي با بيان اينكه در ايران وظايف واختيارات بانك مركزي متكي برمواد قانوني است، افزود: ساختاربانك مركزي بايد داراي استقلالي باشد كه توانايي مقابله با برخي تصميمات دولتي را داشته ودولت را مجبوربه درنظرگرفتن مواضع بانك مركزي نمايد.

وي با اشاره به اينكه بانك مركزي نبايد به صورت سازماني دست وپا بسته تحت نفوذ دولت باشد، اظهاركرد : بانك مركزي مجري سياست هاي پولي كشور است و واين سياست ها نبايد تحت نفوذ دولت زير پوشش سياست هاي مالي قرار بگيرد.

خستويي با بيان اينكه سياست هاي پولي بانك مركزي بايد درراستاي سياست هاي كلان اقتصادي دولت باشد، تصريح كرد: روابط بانك مركزي ودولت بايد به نحوي تنظيم گردد كه نظرات و ديدگاه هاي هر دوطرف در اجراي سياست هاي پولي ومالي مطرح و در نظرگرفته شود.

وي درپايان افزود: بانك مركزي را به طوركامل نمي توان ازدولت جدا كرد، اما استقلال اين بانك بايد به گونه اي طراحي شود كه امكان دخالت هاي بي مورد وتعيين تسهيلات اجباري از سوي دولت ازبين برود.