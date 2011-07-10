قیمت نهایی شیر در اردبیل فردا اعلام می شود

عباس اسماعیلی قبل از ظهر یکشنبه، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: از روز گذشته قیمت شیر پاکتی با قیمت دو هزار ریال افزایش به قیمت پنج هزار و 500 ریال در فروشگاههای استان توزیع شد.

وی علت افزایش قیمت شیر را حذف یارانه اختصاصی شیر عنوان کرد و افزود: در جلسه ای که امروز برگزار می شود قیمت ثابت و نهایی این فرآورده اعلام می شود.

معاون توسعه بازرگانی داخلی سازمان بازرگانی استان اردبیل تصریح کرد: سالانه 70 میلیون و 700 هزار ریال به یارانه شیر استان اردبیل اختصاص می یافت.

اسماعیلی اعلام کرد: 12 کارخانه شیر پاکتی و پاستوریزه در سطح استان اردبیل فعال است که روزانه 130 تن شیر تولید و توزیع می شود.

وی یادآور شد: قیمت شیر اول تیر ماه نیز از سه هزار و 500 ریال به پنج هزار و 500 ریال افزایش یافته بود که فردای همان روز به قیمت اولیه بازگردانده شد.

