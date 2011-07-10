افتتاح و کلنگ زنی پتروشیمی های مهاباد و میاندوآب تا سال 91

به گزارش خبرنگار مهر، وحید جلال زاده شامگاه شنبه در نشست خبری با رسانه های گروهی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر علل تاخیر در احداث طرحهای پتروشیمی مهاباد و میاندوآب که در سال 83 کلنگ زنی شده و تا کنون اقدام عملی جدی در این راستا انجام نشده است، افزود: روند اجرای این طرحها به عنوان بزرگترین واحدهای صنعتی در دست اجرای استان تسریع می یابد .

وی با اشاره به اینکه طرح پتروشیمی مهاباد 230 میلیون یورو جذب ارزی داشته است، اظهار داشت: متاسفانه به دلیل عدم همکاری بانکهای ملی و صنعت و معدن یک سال برای جذب این میزان اعتبار زمان صرف شد تا مجری طرح نسبت به خرید تجهیزات و دستگاههای لازم اقدام کند .

وی بیان داشت: امسال هزار و 200 میلیارد ریال بودجه ریالی برای اجرای این طرح پیشنهاد شده که در صورت تصویب و تخصیص به موقع اعتبارات پتروشیمی مهاباد تا پایان سالجاری افتتاح و مورد بهره برداری قرار می گیرد .

واگذاری غیر اصولی مدیریت اجرای طرح پتروشیمی میاندوآب

استاندار آذربایجان غربی با بیان اینکه متاسفانه بانک ملی ایران به دلایل مختلف از پرداخت این اعتبار نیز خودداری می کرد، ادامه داد: کندی عملیات احداث پتروشیمی میاندوآب نیز واگذاری مدیریت اجرای این طرح در پایان مدیریت نوذری در وزارت نفت به یک فرد غیر متخصص است .

جلال زاده با اشاره به اینکه امتیاز اجرای طرح پتروشیمی میاندوآب در اختیار شرکت پتروشیمی باختر است، گفت: متاسفانه تغییر واگذاری غیر اصولی و کارشناسی نشده مدیریت اجرای طرح از سال 88 تا اردیبهشت ماه سال 90 موجب هدر رفت زمان شد .

وی از خلع ید از خریدار قبلی امتیاز این طرح خبر داد و با اشاره به اینکه هم اکنون پتروشیمی باختر مدیریت اجرای این طرح بزرگ صنعتی را متقبل شده است، اظهارداشت: هم اکنون تسطیح زمین در حال انجام بوده که کلنگ احداث آن طی هفته دولت سالجاری به زمین زده خواهد شد .

کلنگ احداث کارخانه های پتروشیمی میاندوآب و مهاباد در سال 1383 با هدف ایجاد تعادل منطقه ‌ای، تحرک ‌بخشی به فرآیند تولید در مناطق کمتر توسعه یافته، ایجاد اشتغال، ارتقای فناوری در بخش صنایع مرتبط با نفت، گاز و پتروشیمی و همچنین فعال کردن صنایع پایین دستی پتروشیمی در مناطق مختلف کشور توسط هیئت دولت تصویب و در همان سال با حضور رئیس جمهوری برزمین زده شد که باید تا سال 86 به بهره برداری می رسیدند .

عدم تخصیص اعتبارات ریالی و ارزی، مشکلات تامین مواد اولیه، طولانی بودن زمان اخذ مجوزهای زیست محیطی و تامین زیر ساختهای خدماتی مورد نیاز این پروژه ها مهمترین دلایل تاخیرعملیات اجرایی این واحدها عنوان می شود .

عدم توسعه فعالیت های قرآنی ناشی از مدیریت غیراصولی است

استاندار آذربایجان غربی در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص عدم توجه به حوزه قرآنی و دینی در استان و کاهش اعتبارات این بخش گفت: متاسفانه با توجه به جمعیت سه میلیون نفری استان تعداد حفاظ و قاریان قرآنی در استان خیلی کم است این امر ناشی از عدم مدیریت اصولی است .

جلال زاده با بیان اینکه توسعه فعالیت های دینی و قرآنی در استان نیازمند تغییر نگرش مدیریتی است بیان داشت: عدم توسعه استان در این بخش تنها به دلیل کمبود اعتبارات نیست چرا که در سالهای اخیر اعتبارات خوبی به حوزه قرآنی تزریق شده است در این راستا باید راه های استفاده بهینه از منابع موجود را باید بهبود یابد .

اتمام طرح های نیمه تمام در اولویت کاری استانداری آذربایجان غربی است

استاندار آذربایجان غربی همچنین در ادامه اتمام طرح های نیمه تمام استان را از اولویت کاری در سالجاری برشمرد و گفت: اصلی ترین دغدغه مردم و مسئولان در آذربایجان غربی، اتمام پروژه های نیمه تمام است که این امر موجب کاهش هزینه های مازاد و نتیجه بخشی طرح های در دست اقدام با حداکثر سرعت می شود .

جلال زاده با اشاره به این که در سال گذشته و امسال بیش از 80 درصد از اعتبارات عمرانی استان به طرح های تکمیل و اتمام طرح های نیمه تمام اختصاص یافته است گفت : عمده وقت کاری استاندار و مدیران دستگاه های اجرایی پیگری اتمام پروژ های نیمه تمام استان است .

قبل از رمضان سفر های شهرستانی خاتمه می یابد

استاندار آذربایجان غربی در گفتگو با خبرنگاران رسانه های گروهی به دور جدید سفرهای شهرستانی به صورت گروهی و به همراه معاونین و روسای دستگاه های اجرایی اشاره کرد و بیان داشت: تا قبل از رمضان سفر به تمامی شهرها و مناطق روستایی استان خاتمه می یابد .

وی ادامه داد: در این دور از سفرها که به مدت سه روزه انجام می شود با حضور در چندین شهرستان ملاقات های چهره به چهره با مردم را انجام می دهیم که در حل مسایل و مشکلات حوزه صنعت و کشاورزی مردم بسیار موثر است .

600 میلیارد ریال اعتبار فرهنگی به استان ابلاغ شده است

استاندار آذربایجان غربی در خصوص ارتقای شاخص های فرهنگی در استان نیز خاطرنشان کرد: در سال 90 ، 600 میلیارد ریال اعتبارات فرهنگی به استان ابلاغ شده است .

وی ادامه داد: اعتبارات تخصیصی به این حوزه در سال 89 نسبت به سال ماقبل آن شش برابر رشد داشته است و از 20 میلیارد ریال به بیش از 120 میلیارد ریال رسیده بود .

یکی از حلقه های مغفول فرهنگ سیاسی در کشور اخلاق است

استاندار آذربایجان غربی با اشاره برخی بد اخلاقی ها در فضای جامعه و بویژه در رسانه های کشور و استان گفت: یکی از حلقه های مغفول فرهنگ سیاسی در کشور اخلاق است .

جلال زاده با تاکید بر اینکه اخلاق رسانه ای را در جامعه باید جدی بگیریم اظهار داشت: متاسفانه این مسئله موجب شده به دلیل بی تقوایی و بی اخلاقی با آبروی افراد بازی شود .

وی با تاکید بر اینکه باید اخلاق مورد توجه رسانه قرار گیرد تا جرم کسی مشخص نشود نباید آن را در رسانه مطرح کرد گفت: جای تعجب است آنان که بر طبل سند سازی و شایعه پردازی در استان می کوبیدند امروز خود را در مقام شاکی قرار داده اند .

بودجه عمرانی شهرستان ارومیه افزایش می یابد

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به افزایش بودجه عمرانی شهرستان ارومیه در سالجاری گفت: در سال های گذشته بودجه عمرانی شهرها بر مبنای غیر برخوردار بودن تقسیم می شد و بر این اساس شهرهای غیر برخوردار بیشتر از شهرهای برخوردار اعتبار اختصاص یافته بود .