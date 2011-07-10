به گزارش خبرگزاری مهر، این جشنواره با هدف معرفی آثار عکاسان و تجلیل از تلاش‌های گسترده جامعه ارزشمند عکاسی ایران و همچنین به تصویر کشیده شدن طبیعت زیبای ایران زیبای مان از 29 آبان لغایت پنجم آذر ماه در خانه هنرمندان ایران برگزار خواهد شد.

علی قلم سیاه، محمد ستاری، افشین بختیار، امیر علی جوادیان و فرزاد هاشمی اعضاء هیئت داوران جشنواره را تشکیل داده به برگزیدگان اول تا ششم جشنواره علاوه بر دیپلم افتخار مبلغ 80 میلیون ریال جایزه نقدی اهدا خواهد شد.



آخرین مهلت ارسال آثار 12 شهریورماه بوده و داوری آثار روز جمعه 18 شهریور است. نمایشگاه عکس‌های منتخب و مراسم تجلیل از برگزیدگان روز 29 آبان در خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.