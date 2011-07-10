به گزارش خبرگزاری مهر، این جشنواره با هدف معرفی آثار عکاسان و تجلیل از تلاشهای گسترده جامعه ارزشمند عکاسی ایران و همچنین به تصویر کشیده شدن طبیعت زیبای ایران زیبای مان از 29 آبان لغایت پنجم آذر ماه در خانه هنرمندان ایران برگزار خواهد شد.
علی قلم سیاه، محمد ستاری، افشین بختیار، امیر علی جوادیان و فرزاد هاشمی اعضاء هیئت داوران جشنواره را تشکیل داده به برگزیدگان اول تا ششم جشنواره علاوه بر دیپلم افتخار مبلغ 80 میلیون ریال جایزه نقدی اهدا خواهد شد.
آخرین مهلت ارسال آثار 12 شهریورماه بوده و داوری آثار روز جمعه 18 شهریور است. نمایشگاه عکسهای منتخب و مراسم تجلیل از برگزیدگان روز 29 آبان در خانه هنرمندان ایران برگزار میشود.
روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران در پایان ضمن دعوت از کلیه هنرمندان عکاس، اعلام میکند علاقمندان میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم جشنواره به پایگاه اطلاع رسانی انجمن به آدرسwww.cinemajavanan.ir همچنین پایگاه اطلاع رسانی www.Akkasee.com مراجعه و فرم تقاضای شرکت و لیبل پشت عکس را دریافت و آثار خود را به دبیرخانه جشنواره واقع در تهران میدان ونک، خیابان گاندی جنوبی، خیابان نوزدهم پلاک 20 ارسال کنند.
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