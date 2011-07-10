آرامش به بازار اجاره بها بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر، با گذشت 2 هفته از ابلاغ مصوبه ممنوعیت افزایش قیمت بیش از 7 تا 9 درصدی اجاره‌بها به بنگاه‌های مسکن، مشاوران از آرامش در بازار اجاره بها خبر می دهند و اینکه فعلا در 2 هفته اخیر قیمتها افزایش نیافته است.

البته مشاوران املاک معتقد هستند که افزایش قیمت در بازار اجاره بها به اندازه ای بوده که مالکان نمی توانستند بیش از این قیمت را افزایش دهند و در واقع گنجایش بازار به همین اندازه است؛ بنابراین بدون ابزارهای تعزیراتی هم قیمتها در همین حد باقی می ماند.

اما راه دورزدن قانون هم همیشه برای موجران باز است و برخی از آنها می توانند در آشفته بازار مسکن نظرات خود را در قولنامه های اجاره تحمیل کنند و مستاجران هم برای کاهش هزینه حمل و نقل و جستجو برای یافتن خانه مناسب، در همان منزل بمانند و با پشت نویسی قولنامه ها مبلغ مورد نظر موجر را بپردازند.

در حقیقت بازار اجاره بها که بالاتر از گنجایش بازار با افزایش قیمت ها روبرو شده است با تمامی راهکارهای دولت برای کنترل قیمت بازهم برای اغلب اقشار جامعه بسیار گران است و بازار مسکن در 30 سال گذشته همیشه با التهاب زیادی روبرو بوده است.

افزایش قیمت مسکن در سال 86 و به تبع آن افزایش اجاره بها در آن سال، اوج نوسان قیمتی در بازار مسکن بود که هنوز هم ادامه دارد و دولت هم نتوانسته این بحران را فروکش کند.

آخرین نرخ اجاره بها در برخی از محله های تهران

براساس گزارش میدانی خبرنگار مهر آپارتمانی 45 متری و یکخوابه در محدوده کمالی 5 میلیون ودیعه با ماهیانه 400 هزار تومان، اجاره داده می شود و مالک واحدی با همین متراژ در محدوده شهید مدنی 22 میلیون رهن کامل دریافت می کند.

همچنین برای 50 متری یکخوابه در سهروردی شمالی 23 میلیون رهن کامل تعیین شده است و همین متراژ در جیحون خیابان سپه 18 میلیون است.

برای سوئیتی 50 متری زیرزمین در میرداماد هم 15 میلیون ودیعه و ماهیانه 350 هزار تومان اجاره دریافت می شود و 55 متری در اشرفی اصفهانی با 20 میلیون ماهیانه 200 هزار تومان به اجاره می رسد.

در خیابان دماوند ایستگاه فرودگاه هم برای آپارتمانی قدیمی 4 میلیون رهن و 400 هزار تومان اجاره تعیین شده است و 75 متری در خیابان دربند 10 میلیون ودیعه با ماهیانه یک میلیون و 500 هزار تومان اجاره قیمت گذاری شده است.

مالکی برای واحد 63 متری 3 ساله در محدوده خیابان شهید مدنی هم 15 میلیون ودیعه با 250 هزار تومان اجاره تعیین کرده است و 70 متری یکخوابه طبقه 4 در خیابان حافظ روبروی پارک شهر با 9 میلیون ودیعه و 350 هزار تومان به اجاره می رسد.