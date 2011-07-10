کرمانشاه میزبان مسابقات شنا قهرمانی کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات قهرمان کشوری شنای پسران در شش رده سنی برگزار می شود. مجید فرزامفر، رئیس کمیته شنا در این مورد گفت: برای این مسابقات تاکنون در رده بزرگسالان 14 تیم اعلام آمادگی کرده و در رده سنی نوجوانان و جوانان 23 تیم اعلام آمادگی کرده اند. این مسابقات به صورت مقدماتی و نهایی برگزار می شود که قرار است این مراحل در دو نوبت صبح و بعدازظهر و به مدت یک ماه انجام شود.

فرزامفر در ارتباط با رده های سنی نیز گفت: مسابقات فوق در رده‌های سنی ( 8 تا 10 سال)، (11 تا 12 سال)، (13 تا 14 سال)، (15 و 16سال)، (17 و 18 سال) و عموم برگزار می شود. مسابقات در اولین رده سنی 24 تیر لغایت 29 تیر برگزار می شود. 30 تیر تا 4 مرداد رده سنی 11 و 12 سال، 5 مرداد لغایت 10 مرداد در رده سنی 15 و 16 سال، رده سنی نوجوانان 13 و 14 سال از تاریخ 11 مرداد تا 16 مرداد و رده نونهالان زیر 10 سال نیز 17 مرداد الی 21 مرداد برگزار خواهد شد.