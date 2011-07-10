جدا شدن البرز از تهران مزیتی برای صنعت پاکدشت به وجود آورد

حمیدرضا بازگلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با این تفکیک، واحدهای انتقالی از داخل به خارج تهران با توجه به بعد مسافت نسبت به تهران، سه شهرک صنعتی عباس آباد، علی آباد و خوارزمی پاکدشت را برمی گزینند.

وی در خصوص واحدهای صنعتی پاکدشت اظهار داشت: در مجموع پروانه های بهره برداری که کارخانه ها از اداره صنایع دارند بالغ بر 1500 واحد در سه شهرک صنعتی است؛ اما اصولا واحدهایی که دارای پروانه نبوده و خارج از شهرکند و دارای کارت فعالیت و گواهی فعالیت هستند، واحدها صنفی اند ولی در قالب صنعتی که بالغ بر یکهزار واحد در خارج از شهرکهای صنعتی هستند.

رئیس اداره صنایع و معادن شهرستان پاکدشت ادامه داد: عمده تولیدات در شهرکهای صنعتی، بخشی موادغذایی، بخشی در رابطه با صنایع فلزی و بخش دیگر در رابطه با صنایع سلولزی، شمیمیایی و برق و الکترونیک است.

بخش عمده ای از صنایع با ارائه تسهیلات حمایت می شوند

وی بیان داشت: در بخش ارائه تسهیلات، بخش عمده ای از صنایع بزرگ و کوچک در بخش تسهیلات حمایت می شوند که این حمایتها در سه بخش است.

بازگلی افزود: واحدهایی که بیشتر از سه درصد قیمت تمام شده حاملهای انرژی به آنها داده شده، 25 نوع فعالیت است که این فعالیتها برای خط اعتبار انرژی در نظر گرفته شده و در قالب وام در سایت ثبت نام کردند و به بانک معرفی شدند که ما به التفاوت افزایش حاملهای انرژی را به صورت وام دریافت کرده اند.

وی بخش دوم تسهیلات را در رابطه با سرمایه در گردش دانست و افزود: این نوع تسهیلات برای جریان یافتن نقدینگی افزایش پیدا می کند و تسهیلات به واحدهای صنعتی تعلق می گیرد.

این مسئول یادآور شد: بخش دیگر تسهیلات در رابطه با سرمایه های ثابت است که در پاکدشت بیش از 90 میلیارد تومان وام به این نوع سرمایه ها تعلق گرفته است.

هیچ واحد صنعتی پاکدشت بعد از هدفمندسازی یارانه ها تعطیل نشده است

وی ادامه داد: به طور میانگین به هر واحد 500 میلیون تومان وام داده شده و واحدی نداشتیم که بعد از بحث هدفمندسازی یارانه ها تعطیل شود.

رئیس اداره صنایع و معادن شهرستان پاکدشت تصریح کرد: در برخی واحدها کاهش و ریزش نیرو وجود داشته اما هیچ کدام تعطیل نشده اند.

وی افزود: در مجموع هم ریزش بوده و هم جذب نیرو که البته آمار اشتغالزایی امسال در نظر گرفته شده برای بخش صنعت و معدن پنج هزار نفر است که الان چیزی حدود 300 نفر را وارد سایت کرده ایم.