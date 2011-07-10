به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مصطفی طلوعی، صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: تلفنهمراه امروز بهعنوان یکی از مظاهر فناوری ارتباطی نوین در زندگی فردی و اجتماعی بشر جایگاه قدرتمندی یافته است و نفوذ کاربردهای تلفنهمراه در شئون زندگی، پدیدهای جهانی شده است، اما نباید مضرات جدی و اساسی این فناوری مدرن را نادیده گرفت.
وی ادامه داد: تلفنهمراه مانند هر وسیله الکترونیکی دیگری امکانات مجازی را در اختیار کاربران قرار میدهد، اما نباید این وسیله به ابزاری برای سوءاستفاده دیگران تبدیل شود.
سرهنگ طلوعی ذخیره مطالب و تصاویر را از ویژگیهای این فناوری دانست و گفت: ممکن است این مطالب و تصاویر بر خلاف خواسته افراد در اختیار دیگران قرار گیرد، لذا به منظور جلوگیری از دسترسی سایر افراد به تصاویر و مطالب شخصی توصیه میشود، فیلمها و تصایر خانودگی در گوشیهای تلفنهمراه ذخیره نشود.
وی در ادامه از دستگیری 10 سارق کیفزن، کشرو و منزل توسط مأموران آگاهی زنجان در روز گذشته خبر داد و افزود: چند نفر از این متهمان اقدام به سرقت گوشیهای تلفنهمراه شهروندان کرده بودند که توسط مأموران شناسایی و دستگیر شدند.
رئیس پلیس آگاهی زنجان با بیان اینکه این 10 متهم پس از دستگیری به جرم سرقت اعتراف کردند افزود: این افراد پس از اعتراف به انواع سرقتها از طریق دادسرا، روانه زندان شدند.
نظر شما