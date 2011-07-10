جوانان تشنه مسائل دینی هستند

حجت الاسلام سلیمان پورابراهیم در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه جوانان باید با راهبردهای اصولی و به روز به سوی مسائل دینی جذب شوند، افزود: برنامه ‌ریزی مطلوب در حوزه دینی و فرهنگی موجب تهذیب نفس و تقویت مسائل معنوی و دینی در بین جوانان می ‌شود.

وی اظهار داشت: بزرگترین سلاح مبارزه با مسائل انحرافی و فرهنگ منحط غربی امروز تمسک به قرآن، اهلبیت (ع) و مسائل معنوی و دینی است.

مسئول دبیرخانه نظارت بر کانون های فرهنگی و هنری مساجد گیلان گفت: هر جا که معنویت و مسائل دینی حکمفرما بوده به طور قطع و یقین فسق، فجور و انحراف از آنجا رخت بربسته است.

وی همچنین جوانان را انسان ‌های پاک و مخلص دانست و افزود: حضور پرشور جوانان در برنامه ‌های فرهنگی و دینی نشان علاقمندی آنها به احکام و مبانی اسلامی و همینطور میل به انجام فرایض معنوی است.

پورابراهیم ادامه داد: جوانان با هویت دینی و غرور ملی، خودباوری و اعتقاد کامل به دین و مذهب خود انقلاب اسلامی را به پیروزی رساندند و در دفاع مقدس پشت دشمن را به خاک مالیدند.