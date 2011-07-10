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۱۹ تیر ۱۳۹۰، ۱۱:۱۳

پور ابراهیم در گفتگو با مهر:

جوانان تشنه مسائل دینی هستند

جوانان تشنه مسائل دینی هستند

رشت - خبرگزاری مهر: مسئول دبیرخانه نظارت بر کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان گیلان گفت: جوانان تشنه مسائل دینی هستند از اینرو باید با نوآوری تغذیه فکری مناسبی در اختیار آنان قرار گیرد.

حجت الاسلام سلیمان پورابراهیم در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه جوانان باید با راهبردهای اصولی و به روز به سوی مسائل دینی جذب شوند، افزود: برنامه ‌ریزی مطلوب در حوزه دینی و فرهنگی موجب تهذیب نفس و تقویت مسائل معنوی و دینی در بین جوانان می ‌شود.

وی اظهار داشت: بزرگترین سلاح مبارزه با مسائل انحرافی و فرهنگ منحط غربی امروز تمسک به قرآن، اهلبیت (ع) و مسائل معنوی و دینی است.

مسئول دبیرخانه نظارت بر کانون های فرهنگی و هنری مساجد گیلان گفت: هر جا که معنویت و مسائل دینی حکمفرما بوده به طور قطع و یقین فسق، فجور و انحراف از آنجا رخت بربسته است.

وی همچنین جوانان را انسان ‌های پاک و مخلص دانست و افزود: حضور پرشور جوانان در برنامه ‌های فرهنگی و دینی نشان علاقمندی آنها به احکام و مبانی اسلامی و همینطور میل به انجام فرایض معنوی است.

پورابراهیم ادامه داد: جوانان با هویت دینی و غرور ملی، خودباوری و اعتقاد کامل به دین و مذهب خود انقلاب اسلامی را به پیروزی رساندند و در دفاع مقدس پشت دشمن را به خاک مالیدند.

کد مطلب 1355662

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