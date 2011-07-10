اسماعیل سعادت در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره روند تدوین جلد چهارم این دانشنامه گفت: در حال حاضر مشغول تدوین جلد چهارم دانشنامه هستیم و نیمی از مقالات آن حروف‌نگاری شده است.

به گفته وی جلد چهارم این دانشنامه اواسط حرف «س» یعنی اواخر دوره سنایی و «سندبادنامه» شروع می‌شود و تا اواسط حرف «ف» یعنی دوره فردوسی ادامه می‌یابد که مقالات این بخش از مجلد چهارم را جلال خالقی مطلق و درباره شاهنامه نوشته است.

سرپرست دانشنامه «زبان و ادب فارسی» همچنین با انتقاد از تاخیر برخی مولفان مقالات این دانشنامه افزود: اهل فضل و ادب معمولاً قول می‌دهند مقالات را بنویسند و در وقت مقرر به ما بدهند، ولی اغلب اینگونه نمی‌شود. با این حال ما امیدواریم جلد چهارم دانشنامه تا آخر امسال چاپ و توزیع شود.

سعادت اضافه کرد: دانشنامه «زبان و ادب فارسی» برای 6 جلد 750 صفحه‌ای طراحی شده و تا به حال هر دو سال یک بار یک جلدش منتشر شده است و اگر عمری باشد، سه جلد دیگر هم به همین منوال چاپ خواهد شد.

وی همچنین با ابراز رضایت از استقبال جامعه فرهنگی و میزان فروش سه جلد قبلی این دانشنامه گفت: کسانی که دست‌اندرکار تحصیل و تدریس هستند به خصوص در شهرستان‌ها، به قدر نیاز و کفایت از دانشنامه استفاده کرده‌اند، اما دانشنامه هم گرفتار مسئله عام‌تری به نام توزیع کتاب است و در واقع توزیع دانشنامه خوب نبوده است.

دارنده نشان درجه یک دانش در سال گذشته با اشاره به تفاوت‌های تولید و انتشار این قبیل آثار توسط دو بخش خصوصی و دولتی افزود: در بخش خصوصی سرمایه‌گذار معمولاً سعی می‌کند طوری کار را روانه بازار کند که سرمایه‌اش هم برگردد؛ ولی جایی مثل فرهنگستان زبان و ادب فارسی نمی‌تواند تمام بودجه و انرژی و سرمایه خود را روی دانشنامه و انتشار آن بگذارد.

عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی ادامه داد: کار فرهنگستان صرفاً انتشار دانشنامه ما نیست و باید به امور گروه‌های دیگر هم برسد. در حالی که نیاز است مجلدات قبلی دانشنامه زبان و ادب فارسی تجدید چاپ شود، فرهنگستان برای توزیع کتاب‌هایش هم با مشکل روبه‌روست.

سرپرست دانشنامه «زبان و ادب فارسی» همچنین با اشاره به غنای این زبان گفت: کار ما گام اول در راه تدوین دانشنامه‌ای جامع‌تر است که باید در آینده روی آن کار شود و نه در 6 جلد که در 20 جلد منتشر شود.

وی همچنین در پاسخ به این سئوال که «آیا تدوین دانشنامه‌ای مشابه توسط گروهی به سرپرستی دکتر حسن انوشه را نوعی موازی‌کاری در تدوین دانشنامه زبان و ادب فارسی نمی‌دانید؟» تاکید کرد: نه. کار آنها هم خوب است. البته من نمی‌توانم درباره آن دانشنامه نظر بدهم؛ چون آن را نخوانده‌ام و اگر هم بخواهم بخوانم، از کار خودمان در دانشنامه فرهنگستان می‌افتم.

سعادت درباره تفاوت‌های این دو دانشنامه هم گفت: کار آنها بر اساس موضوع است؛ در حالی که کار ما بر اساس الفباست؛ در واقع مقالات آنها موضوعی است و مقالات ما به ترتیب حروف الفبایی است که البته شامل موضوعات هم می‌شود.