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۱۹ تیر ۱۳۹۰، ۱۱:۲۶

نشست صمیمی هنرمندان هنرهای تجسمی البرز با مدیرکل ارشاد

نشست صمیمی هنرمندان هنرهای تجسمی البرز با مدیرکل ارشاد

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل ارشاد البرز در نشستی صمیمی با هنرمندان هنرهای تجسمی البرز دیدار و گفتگو کرد و از نزدیک درجریان مشکلات این گروه قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر یکشنبه با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز، معاون هنری و سینمائی اداره کل و سرپرست امور هنری استان نخستین جلسه هم اندیشی هنرهای تجسمی برگزار شد.
 
قادر آشنا در این جلسه به محتوای کلی برنامه ها و فعالیت های هنری آتی اداره کل ارشاد البرز در سال جاری اشاره کرد و گفت: با هم اندیشی و مشورت با اساتید هنری و هنرمندان استان نقاط قوت و ضعف شناسایی شده و ظرفیت و توانمندی های فعالیتهای هنرمندان در حوزه هنرهای تجسمی مشخص و براساس آن می توان به ارائه برنامه ها پرداخت و در جهت تحقق آن کوشش کرد.
 
طی این نشست برنامه های حمایتی اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی مطرح شد و مورد نقد و بررسی قرار گرفت و مقرر شد این برنامه ها در دستور کار معاونت هنری و سینمایی اداره کل قرار گیرد.
 
در نخستین جلسه هم اندیشی هنرهای تجسمی استان البرز، هنرمندانی همچون یعقوب امدادیان، سعید فخر موسوی، منصور آذری، فرج اله عطابکی، مرجان آراسته، احسان طوسی و سید امیر سقراطی حضور داشته و به بیان دیدگاهها، مسائل و مشکلات پیش رو پرداخته و موانع توسعه هنرهای تجسمی در استان را یادآور شدند.

 
کد مطلب 1355668

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