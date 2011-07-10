نشست صمیمی هنرمندان هنرهای تجسمی البرز با مدیرکل ارشاد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر یکشنبه با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز، معاون هنری و سینمائی اداره کل و سرپرست امور هنری استان نخستین جلسه هم اندیشی هنرهای تجسمی برگزار شد.

قادر آشنا در این جلسه به محتوای کلی برنامه ها و فعالیت های هنری آتی اداره کل ارشاد البرز در سال جاری اشاره کرد و گفت: با هم اندیشی و مشورت با اساتید هنری و هنرمندان استان نقاط قوت و ضعف شناسایی شده و ظرفیت و توانمندی های فعالیتهای هنرمندان در حوزه هنرهای تجسمی مشخص و براساس آن می توان به ارائه برنامه ها پرداخت و در جهت تحقق آن کوشش کرد.

طی این نشست برنامه های حمایتی اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی مطرح شد و مورد نقد و بررسی قرار گرفت و مقرر شد این برنامه ها در دستور کار معاونت هنری و سینمایی اداره کل قرار گیرد.

در نخستین جلسه هم اندیشی هنرهای تجسمی استان البرز، هنرمندانی همچون یعقوب امدادیان، سعید فخر موسوی، منصور آذری، فرج اله عطابکی، مرجان آراسته، احسان طوسی و سید امیر سقراطی حضور داشته و به بیان دیدگاهها، مسائل و مشکلات پیش رو پرداخته و موانع توسعه هنرهای تجسمی در استان را یادآور شدند.



