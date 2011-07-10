دونده ایران در دوی 200 متر چهارم شد/ قاسمی در رده هفتم آسیا قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین و آخرین روز از رقابتهای دوومیدانی قهرمانی آسیا امروز یکشنبه با برگزاری مسابقه فینال ماده 200 متر زنان ومردان آغاز شد. در مسابقه این روز مریم طوسی رکورد دار دوهای سرعت کشورمان با کسب عنوان چهارم در دوی 200 متر بهترین نتیجه را به عنوان یک بانوی محجبه در این ماده برای ایران بدست آورد. وی که در دور مقدماتی با شکستن رکورد ملی کشور در رده اول گروه خود ایستاد در مرحله فینال با زمان 24 ثانیه و 29 صدم ثانیه در رده چهارم ایستاد. در این ماده ورزشکارانی از کشورهای ژاپن، لبنان و ژاپن اول تا سوم شدند.

در فینال ماده 200 متر و در بخش مردان، ایران تنها یک نماینده داشت. رضا قاسمی در فینال این ماده با زمان 21 ثانیه و 18 صدم ثانیه در میان 8 ورزشکار هفتم شد. در این ماده هم نمایندگان کشورهای قطر، ژاپن و امارات اول تا سوم شدند.

در آخرین روز این مسابقات نمایندگان کشورمان در فینال 800 متر، پرتاب وزنه زنان، دوی امدادی به مصاف رقیبان خود خواهند رفت. تیم ملی دوومیدانی ایران تا پایان دومین روز از مسابقات قهرمانی آسیا صاحب دو گردن آویز طلا( احسان حدادی و هادی سپهرزاد) و یک نشان نقره(سجاد مرادی) شده است.

نوزدهمین دوره مسابقات دوومیدانی قهرمانی آسیا از 16 تا 19 تیرماه در شهر کوبه ژاپن برگزار می‌شود.