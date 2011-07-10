اخبار کوتاه ورزشی از استان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، شش بازیکن تازه وارد تیم پاس قرارداد خود را با این تیم در هیئت فوتبال همدان ثبت کردند.

بر این اساس علی نظر محمدی، علیرضا عباسفرد، علی قربانی، احمد پاسی، علی میرشفیعیان و بابک رضی بازیکنانی هستند که با حضور در هیئت فوتبال همدان قرارداد های خود را با تیم پاس به ثبت رساندند.

میثم رضاپور بازیکن سابق پیکان قزوین هم قرارداد داخلی دو ساله ای با تیم پاس منعقد کرد.

هادی اصغری و چند بازیکن دیگر از صبای قم هم مدنظر پاسی ها قرار دارند.

برگزاری مسابقه اتومبیل رانی در همدان

یک دوره مسابقه اتومبیل رانی نقشه خوانی رالی کلاسیک با همکاری بهزیستی شهرستان همدان برگزار شد.

در این مسابقه رانندگان 45 خودرو مسیر 35 کیلومتری داخل شهر را پیمودند.

مبدا و مقصد این مسابقه ورزشگاه ملت بود که در این مسابقه قوانین راهنمایی و رانندگی، فرهنگ ترافیک و نقشه خوانی صحیح ملاک اصلی برندگان بود.

مسابقات کونگ فو انتخابی استان همدان پایان یافت

مسابقات کونگ فو انتخابی استان با معرفی نفرات برتر به پایان رسید و در این مسابقات تیم همدان به مقام قهرمانی رسید و تیم های ملایر و کبودراهنگ به ترتیب دوم و سوم شدند.

در بخش انفرادی هم در رده سنی جوانان رشید و کرامت هنرمند، مهرداد و مهدی موسیوند، مرتضی تقی پور و خسرو مختاری از همدان و مصطفی ده دسی از ملایر و هادی نظری از کبودراهنگ اول شدند.

در قسمت بزرگسالان نیز مهرداد لطیفی از قروه، حسن جباری و محمد رضا رمضانی از کبودراهنگ، سهراب بهرامی، رضا بیات و ابوالفضل سرپرست از ملایر، رضا مرادی از اسدآباد و محمد زارعی، علی حاجیلو، احسان زیوری و علی شهابی از همدان رتبه های برتر را کسب کردند.

علی شهابی و مهدی خزائی نیز به عنوان تکنیکی ترین بازیکن این مسابقات انتخاب شدند و نفرات برتر برای شرکت در مسابقات کشوری به اردوی آمادگی راه یافتند.

مسابقات کشوری کنگ فو مرداد ماه امسال در تهران برگزار می شود.

تیم همدان قهرمان مسابقات انتخابی بوکس نوجوانان استان شد

مسابقات انتخابی بوکس نوجوانان استان همدان با حضور 18 ورزشکار در 10 مسابقه با شرکت شهرستانهای همدان، اسدآباد، ملایر و با حضور داوران رسمی فدراسیون بوکس طبق آخرین قوانین جاری بوکس کشور در خانه بوکس همدان برگزار شد.

در این مسابقات نفرات برتر اوزان دوازده گانه شناخته شدند تا تیم منتخب استان در تاریخی که فدراسیون بوکس اعلام می نماید در مسابقات شرکت کنند.

در این مسابقات در وزن های 46 کیلوگرم کیومرث صفائی از اسدآباد، 48 کیلوگرم پیمان احدیان از ملایر، 52 کیلوگرم علیرضا لطیفی از ملایر،54 کیلوگرم بشیر زهره وند از ملایر، 57 کیلوگرم رضا افقی از همدان، 63 کیلوگرم حسین پیرحیاتی از ملایر، 66 کیلوگرم آرش جماعتی از ملایر، 75 کیلو گرم رضا مؤذن از اسدآباد و 80 کیلوگرم فرشید نیکروئی از همدان به مقام های اول دست یافتند.

در نتیجه تیمی نیز تیم همدان با 18 امتیاز اول شد ملایر با 15 امتیاز دوم و اسدآباد با هشت امتیاز سوم شدند.

اعزام تیم اسکیت هاکی همدان به مسابقات لیگ دسته یک

تیم اسکیت هاکی دانشگاه آزاد همدان برای شرکت به مسابقات لیگ دسته یک که به میزبانی تیم پرسیس تهران در نوشهر برگزار می شودبه این مسابقات اعزام شد.

این مسابقات با حضور 9 تیم از استان های آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، پرسیس تهران، آرین گیلان، قـــزویـــن، انقلاب تهران، پرسپولیس شیراز، هیئت بابل و دانشگاه آزاد همدان برگزار می شود.

تیم 17 نفره استان همدان به مربیگری سید نیما الحسینی همدانی و سرپرستی پوریا حصاری در این مسابقات حاضر می شوند.

این مسابقات در پنج مرحله امروز و فردا برگزار می شود.