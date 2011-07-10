مرحله نهایی داوری جشنواره موسم گل آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن دبیر ششمین جشنواره موسم گل با اعلام این خبر گفت: داوری مرحله اول آثار به تازگی به اتمام رسیده که آثار برگزیده از میان 3200 اثر رسیده به دبیرخانه جشنواره انتخاب شد و به مرحله نهایی راه یافتند.

وی افزود: داوری مرحله اول آثار هفت روز به طول انجامید که در مرحله مقدماتی داوری تلاش شد تمام آثاری که سطح مناسبی داشتند به مرحله رقابتی راه یابند و تعداد مشخصی برای راه یافتگان به بخش رقابتی در نظر گرفته نشد.

سخن‌سنج ادامه داد: داوری مرحله پایانی اشعار تا پایان تیر ماه انجام خواهد شد و در نهایت از 14 شاعر برگزیده در اختتامیه جشنواره تجلیل خواهد شد.

ششمین جشنواره شعر موسم گل با مشارکت حوزه هنری استان تهران، مجتمع علوم انسانی فرهنگ، اداره کل آموزش و پرورش تهران، معاونت فرهنگی وزارت ارشاد اسلامی و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 6 مرداد در سالن سوره حوزه هنری سازمان تبلیغات برگزار می‌شود.