  1. هنر
  2. سایر
۱۹ تیر ۱۳۹۰، ۱۱:۲۳

با پایان مرحله اول/

مرحله نهایی داوری جشنواره موسم گل آغاز شد

مرحله نهایی داوری جشنواره موسم گل آغاز شد

دبیر ششمین جشنواره موسم گل از اتمام مرحله اول داوری اشعار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن دبیر ششمین جشنواره موسم گل با اعلام این خبر گفت: داوری مرحله اول آثار به تازگی به اتمام رسیده که آثار برگزیده از میان 3200 اثر رسیده به دبیرخانه جشنواره انتخاب شد و به مرحله نهایی راه یافتند.

وی افزود: داوری مرحله اول آثار هفت روز به طول انجامید که در مرحله مقدماتی داوری تلاش شد تمام آثاری که سطح مناسبی داشتند به مرحله رقابتی راه یابند و تعداد مشخصی برای راه یافتگان به بخش رقابتی در نظر گرفته نشد.

سخن‌سنج ادامه داد: داوری مرحله پایانی اشعار تا پایان تیر ماه انجام خواهد شد و در نهایت از 14 شاعر برگزیده در اختتامیه جشنواره تجلیل خواهد شد.

ششمین جشنواره شعر موسم گل  با مشارکت حوزه هنری استان تهران، مجتمع علوم انسانی فرهنگ، اداره کل آموزش و پرورش تهران، معاونت فرهنگی وزارت ارشاد اسلامی و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 6 مرداد در سالن سوره حوزه هنری سازمان تبلیغات برگزار می‌شود.
کد مطلب 1355688

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها