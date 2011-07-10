عملیات احیاء 361 رشته قنات در کرمان پایان یافت

مهدی شهسواری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: عملیات اجرائی احیاء و مرمت 361 رشته قنات در شهرستان های تابعه این سازمان به پایان رسید.

شهسواری گفت: طی خرداد ماه سال جاری 9 هزار و 840 متر مکعب استخرهای ذخیره آب کشاورزی و 98 کیلومترخطوط خطوط انتقال آب در کرمان احداث شد.

وی ادامه داد: طی مدت مذکور 90 هکتار از اراضی کشاورزی تسطیح و 22 حلقه چاه نیز تعمیر و تجهیز شد.

این مسئول همچنین گفت: طی سال گذشته با توجه به اهداف سازمان برای گسترش آبیاری های نوین موفق شدیم پنج هزار و 500 هکتار از اراضی کشاورزی شمال استان را به سامانه آبیاری تحت فشار مجهز کنیم.

وی تصریح کرد: گسترش آبیاری های تحت فشار و قطره ای و بارانی می تواند از هدر رفت 1.1میلیارد مترمکعبی آب در استان جلوگیری کند و به گسترش کشاورزی و افزایش تولیدات کشاورزی نیز کمک کند.