به گزارش خبرگزاری مهر، میان برنامه "بهره ای از کلام روشن" از سخنان استاد شهید مرتضی مطهری مطالبی در خصوص جهان عمل و چگونگی اعمال پخش می کند.

توجه به این نکته مهم که تنها دنیا جایگاه عمل و تلاش انسان و برداشتن توشه است و به محض ورود به عالم دیگر این فرصت تمام می شود به عبارت دیگر دنیا جهان حرکت، یعنی آمیختگی استعداد با فعلیت است که انسان می تواند استعدادهای خود را به انجام رساند و بر درجات خود بیفزاید، اما در آخرت هیچ تأثیرگیری و تأثیرپذیری وجود ندارد، در این میان برنامه بررسی می‌شوند.

میان برنامه "بهره ای از کلام بزرگان" هرروز ساعت 17:55 به مدت 5 دقیقه با پرداخت به سخنان بزرگان دین و انقلاب درباره موضوعات مختلف پخش می شود.



