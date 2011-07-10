به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آن اسلام، ارسلان بخاری مدیر اجرایی دفتر شورای روابط اسلامی- آمریکایی در سیاتل طی یک بیانیه مطبوعاتی گفت: برنامه رهبری جوانان مسلمان با هدف الهام بخشیدن به این گروه طراحی شده تا به نسلی تبدیل شوند که بتوانند در آینده بر مشکلات غلبه کرده و به رهبران سیاسی، روزنامه نگار، فیلمساز و وکیل تبدیل شوند.

وی افزود: اگرچه مسلمانان آمریکایی تلاش می کنند از راههای مختلفی در جامعه ادغام شوند اما آنها در عرصه های مهمی که مشاغل این عرصه می تواند بر افکار عمومی تأثیر بگذارد نماینده چندانی ندارند.

این برنامه امسال 150 دانشجوی مسلمان 13 تا 22 ساله را دربرگرفته است و از امروز یکشنبه 10 ژوئیه به مدت پنج روز با تأکید بر اهمیت حضور مدنی، سیاسی و رسانه ای جوانان مسلمان آغاز می شود.

پس از برگزاری مراسم روز نخست، چهار روز دیگر برنامه هایی در زمینه های اجرایی حقوقی، روابط عمومی، روزنامه نگاری، سیاست، رسانه ، بشردوستی و هنر آغاز می شود.

کیلی تستی رئیس دانشکده حقوق دانشگاه واشنگتن از جمله افرادی است که در این گردهمایی سخنرانی خواهد کرد. آلن شافلر خبرنگار تلویزیون کینگ 5 نیز به بحث درباره اهمیت روزنامه نگاری و راههایی که دانشجویان می توانند در رونامه ها و رسانه های محلی فعال شوند صحبت می کند.

گایا رحیم از شرکت کنندگان در این برنامه اظهار داشت: حضور در این برنامه و آشنایی با مسلمانان موفق در یک عرصه خاص غیر از پزشکی، مهندسی و کامپیوتر بسیار تأثیرگذار و ارتباط برقرار کردن با آنها بخش جذاب این برنامه بود.

برخی شرکت کنندگان در این برنامه طی سالهای گذشته اعتقاد دارند که این برنامه آنها را در پی بردن به اهمیت حضور جوانان مسلمان یاری کرده است و به دنبال آن از سایر جوانان مسلمان خواسته اند که در برنامه امسال شرکت کنند.

این مراسم بدنبال گردهماییهای موفق سالهای گذشته و تأثیر مثبت آنها در زندگی بسیاری از جوانان مسلمان برگزار شده است.

اگرچه آمار رسمی از تعداد مسلمانان آمریکا وجود ندارد اما براساس آمارهای غیر رسمی مسلمانان 6 تا 8 میلیون نفر از جمعیت این کشور را تشکیل داده اند.

نتایج یک نظرسنجی نشان می دهد بیشتر آمریکاییها اطلاعات اندکی درباره مسلمانان دارند و شناخت آنها نسبت به دین اسلام بسیار اندکی است.