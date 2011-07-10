احداث موزه در معراج شهدای بیلقان کرج

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین شریف کاظمی اظهار داشت: با توجه به اینکه طی سالهای گذشته تنها مکان مقدس در این منطقه، معراج شهدای بیلقان است و اهالی آن انس و الفت دیرینه ای با این مکان زیارتی دارند، باید مسئولان توجه وی‍ژه ای به آن داشته باشند.

وی افزود: برای نهادینه کردن فرهنگ ایثار و شهادت بین افراد به خصوص جوانان و نوجوانان باید چنین اماکنی در این کلانشهر حفظ و اقدامات لازم برای تقویت آنها انجام شود.

این مسئول عنوان کرد: در این زمینه امید می رود که مسئولان و متولیان این امر به خصوص بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان، اقدامات لازم را انجام دهند.

شریف کاظمی ادامه داد: باید این مکان مقدس به عنوان موزه شهدا ثبت و معرفی شود تا زمینه های حضور مسافرانی که از محور کرج – چالوس گذر می کنند، فراهم شود.

مدیر منطقه 1 شهرداری کرج یادآور شد: در این زمینه شهرداری کرج آمادگی هرگونه همکاری را برای ساماندهی این مکان مقدس دارد.

وی اعلام کرد: در این موزه شهدا، عکس، وصیت نامه، دفترچه خاطرات، مدارک تحصیلی، سجاده، قرآن، تسبیح، مقالات و کتب و ... قرار می گیرد.

این مسئول گفت: این موزه، به طور قطع مکان مطلوبی برای بازدید دانش آموزان و دانشجویان می شود و می توان فرهنگ شهادت و ایثار را در آنها نهادینه کرد.

شریف کاظمی افزود: شهرداری در منطقه 1، سعی دارد تا در تمامی بخش ها به خصوص بخش فرهنگی، اقدامات مطلوبی را طی سال جاری برای شهروندان انجام دهد.

مدیر منطقه 1 شهرداری کرج تاکید کرد: امید می رود که این مطالبه طی سال جاری اجرایی شود و بتوان در این منطقه، مکان زیارتگاهی را برای شهروندان به خصوص مسافران محور کرج - چالوس ایجاد کرد.