اختصاص 10 میلیارد تومان به پروژه های نیمه تمام شمیرانات

محمد معتقد لاریجانی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به جلسه مشترک اخیر شورای برنامه ریزی استان تهران و شهرستان شمیرانات افزود: تعدادی از پروژه های این شهرستان به صورت نیمه تمام است که برای تکمیل آنها 10 میلیارد تومان بودجه اختصاص داده شده است.

وی گفت: دستگاههای اجرایی شهرستان در سال گذشته توانستند رتبه نخست در اجرای پروژه های عمرانی استان تهران را به دست آورند و تلاش آنان موجب افزایش اعتبارات در سالجاری شد.

نماینده عالی دولت در شهرستان شمیرانات اضافه کرد: امسال نیز اعتبارات عمرانی شمیرانات دو برابر شده و به 42 میلیارد تومان رسیده است.

وی یادآور شد: با درنظر گرفتن این بودجه، 37 مصوبه برای این شهرستان رقم خورد.

لاریجانی با بیان اینکه شهرستان شمیرانات منطقه ای سردسیر و کوهستانی است، افزود: زمستان زودرس در این منطقه می طلبد تا مسئولان محلی پروژه های مصوب شده را هر چه سریعتر به اتمام برسانند.

حضور گردشگران در شمیرانات شاخص تعیین اعتبارات است

وی بیان داشت: شهرستان شمیرانات منطقه ای توریستی و گردشگری است و نوسان جمعیت در آن شاخصی برای تعیین اعتبارات است که در برخی ایام شاهد حضور 500 هزار گردشگر در این شهرستان هستیم.

این مسئول ادامه داد: گردشگرانی که در تمامی فصول به این منطقه به خصوص در دو بخش لواسانات و رودبار قصران وارد می شوند، انتظار خدمات بهتری را دارند.

وی عنوان کرد: باید به این شهرستان بودجه ای کلان اختصاص داد زیرا جمعیت آن هر لحظه رشد دارد، اما اختصاص بودجه با خدماتی که ارائه می شود هماهنگ نیست.

فرماندار شهرستان شمیرانات با اشاره به اینکه بخشی از درآمد استان تهران از این شهرستان تأمین می شود، ادامه داد: اگر درآمد این منطقه در خود شهرستان هزینه شود، دیگر مشکل اعتبار وجود ندارد.

وی گفت: بودجه پیشنهادی امسال برای شهرستان، 127 میلیارد ریال بوده که تنها 10 میلیارد ریال به آن اختصاص یافته است.

مدیر ارشد شهرستان شمیرانات اضافه کرد: یکی از خواسته های به حق مردم این شهرستان، داشتن شورای شهر مستقل است تا به بسیاری از مشکلات آنان رسیدگی کند و خواسته های آنان را برطرف سازد.