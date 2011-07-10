به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین روز از رقابت‌های دوومیدانی قهرمانی آسیا در کوبه ژاپن با کسب چهارمین مدال کشورمان پیگیری شد. در این روز و در فینال دوی 800 متر سجاد مرادی دارنده مدال طلای بازیهای آسیایی و احسان مهاجر شجاعی به مصاف 6 دونده دیگر رفت.

در فینال سجاد مرادی پس از دونده ای از کویت، با زمان یک دقیقه و 46 ثانیه و 35 صدم ثانیه در رده دوم ایستاد و مدال نقره گرفت. وی پیش ازاین هم مدال نقره ماده 1500 متر را ازآن خود کرده بود. در همین ماده احسان مهاجر شجاعی با زمان یک دقیقه و 49 ثانیه و 44 صدم ثانیه عنوانی بهتر از ششمی را ازآن خود نکرد. در این ماده دونده کویت و هند اول و دوم شدند.

تیم ملی دوومیدانی ایران تاکنون صاحب دو گردن آویز طلا( احسان حدادی و هادی سپهرزاد) و دو نشان نقره(سجاد مرادی) شده است. نوزدهمین دوره مسابقات دوومیدانی قهرمانی آسیا از 16 تا 19 تیرماه در شهر کوبه ژاپن برگزار می‌شود.