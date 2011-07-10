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۱۹ تیر ۱۳۹۰، ۱۱:۴۶

دوومیدانی قهرمانی آسیا/

مرادی چهارمین مدال تیم ملی ایران را گرفت/ دونده 800 متر نقره‌ای شد

مرادی چهارمین مدال تیم ملی ایران را گرفت/ دونده 800 متر نقره‌ای شد

چهارمین روز از رقابتهای دوومیدانی قهرمانی آسیا با کسب نشان نقره توسط سجاد مرادی در دوی 800 متر پیگیری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین روز از رقابت‌های دوومیدانی قهرمانی آسیا در کوبه ژاپن با کسب چهارمین مدال کشورمان پیگیری شد. در این روز و در فینال دوی 800 متر سجاد مرادی دارنده مدال طلای بازیهای آسیایی و احسان مهاجر شجاعی به مصاف 6 دونده دیگر رفت.

در فینال سجاد مرادی پس از دونده ای از کویت، با زمان یک دقیقه و 46 ثانیه و 35 صدم ثانیه در رده دوم ایستاد و مدال نقره گرفت. وی پیش ازاین هم مدال نقره ماده 1500 متر را ازآن خود کرده بود. در همین ماده احسان مهاجر شجاعی با زمان یک دقیقه و 49 ثانیه و 44 صدم ثانیه عنوانی بهتر از ششمی را ازآن خود نکرد. در این ماده دونده کویت و هند اول و دوم شدند.

تیم ملی دوومیدانی ایران تاکنون صاحب دو گردن آویز طلا( احسان حدادی و هادی سپهرزاد) و دو نشان نقره(سجاد مرادی) شده است. نوزدهمین دوره مسابقات دوومیدانی قهرمانی آسیا از 16 تا 19 تیرماه در شهر کوبه ژاپن برگزار می‌شود.

کد مطلب 1355699

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