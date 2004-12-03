كتاب " گزيده اكسفورد در باب ذهن" تجديد چاپ شد

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه خبرگزاري" مهر"، اين كتاب شامل 900 موضوع در باب مغز و آگاهي است و 300 پژوهشگر فلسفه ذهن از سرتاسر جهان در تأليف آن مشاركت دارند.



در اين گزيده سعي شده هم به جنبه هايي در فلسفه ذهن كه افراد و محققان بر سر آنها توافق اجمالي دارند بپردازد و هم نظر صاحب نظران را عرضه كند. در چاپ جديد اين مجموعه مدخلهايي چون: زندگي مصنوعي، نظريه الحاق، هوش فرا زميني ، ارتباط رودر رو و بيماري ذهني كه مسائلي جديد در فلسفه ذهن هستندعلاوه بر موضوعات سابق به بحث گذاشته شده اند. همچنين پاره اي از نظريه پردازان فلسفه ذهن كه جديداً مطرح شده اند چون: بريل بن بريج ، راج پرساد و تد هريسون نيز در اين چاپ جديد در باب موضوعات جالبي نظير ساختار اسطوره، افسردگي و اشتباهات بينايي و آگاهي ابراز نظر كرده اند.



