اجرای طرح ضربتی جمع آوری مواد خوراکی و غذایی غیر بهداشتی در کرج

حسین عطایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طرح ضربتی جمع آوری مواد خوراکی و غذایی غیر بهداشتی با هماهنگی اداره بهداشت و درمان شهرستان کرج همچنین حضور کارشناسان این اداره انجام شد.

وی با تاکید بر تامین سلامت مواد غذایی و خوراکی توسط مسئولان ذیربط عنوان کرد: نظارت مستمر بر این مهم و الزام فروشندگان به فروش مواد سالم از مهمترین اولویتهای دستگاه های مسئول است.

این مسئول ساماندهی برنامه عرضه مواد غذایی را مهم ارزیابی کرد و گفت: تحقق این برنامه از جمله فعالیت هایی است که موجب ارتقا بهداشت می شود.

پاکسازی عامل سد معبر کوه نور و پارک ایران زمین

عطایی همچنین از پاکسازی کوه نور و همچنین پارک ایران زمین، نسبت به جمع آوری و پاکسازی کلیه موارد عامل سد معبر خبر داد و افزود: این اقدام توسط دو اکیپ گشت مدیریت انجام شد.

مدیر کنترل و نظارت شهرداری کرج ادامه داد: جمع آوری و پاکسازی عامل سد معبر با هدف ممانعت از عرضه مواد خوراکی غیر بهداشتی همچنین جلوگیری از اختلال در تردد عابرین و خودروها است.

وی افزود: در این طرح مقادیر زیادی مواد خوراکی غیر بهداشتی نظیر انواع تنقلات، آلوچه، آب میوه و یخ در بهشت جمع آوری و موانع ایجاد شده توسط فروشندگان برچیده شد.

عطائی تأکید کرد: طرح مشترک با اداره بهداشت و درمان بصورت مستمر ادامه خواهد داشت.



این مسئول انجام عملیاتهای پاکسازی از طریق مجموعه شهرداری را یکی از راهکارها ی موثر در تامین سلامت غذایی شهروندان دانست و افزود: همکاری شهروندان و سایر ادارات در حل اینگونه تخلفات شهری مؤثر است.

عطایی تاکید کرد:شهروندان می توانند موارد سد معبر و عرضه غیر بهداشتی مواد خوراکی را از طریق سامانه 100003333 مدیریت کنترل و نظارت گزارش دهند.





