خواهان افزایش قیمت محصولاتی فولادی نیستیم/ هزینه تولید 6 درصد بالا رفت

محمد رجایی در گفتگو با مهر گفت: تولیدکنندگان بزرگ فولاد کشور همچون فولاد مبارکه و ذوب آهن درخواستی برای افزایش قیمت محصولاتشان ارائه نکرده اند، چون این کار پیامدها و آثار خود را به دنبال دارد.

وی مشکل تولیدکنندگان فولاد را در حال حاضر، افزایش قیمتها ندانست و افزود: شکاف زیاد قیمت محصولات فولادی در کارخانجات و بازار، مشکلاتی برای این صنعت ایجاد کرده به طوری که هم اکنون این شکاف قیمتی در محصولات مختلف بین 100 تا 200 تومان در هرکیلوگرم است.

رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد کشور تصریح کرد: هم اکنون با توجه به گرانی ارز و مشکلات تامین مالی، رغبت برای واردات کم و برای تولید داخلی زیاد شده است اما حاشیه سود ناشی از تفاوت قیمت کارخانه و بازار نه به مردم، نه به تولیدکننده و نه به دولت می رسد بلکه عهده‌ای خاص آن حاشیه سود را به جیب می‌زنند.

به گفته وی، هدفمندی یارانه ها هزینه تولید محصولاتی فولادی را به طور متوسط 5 تا 6 درصد افزایش داده است.

رجایی حمایت از بخش صنعت در راستای هدفمندی یارانه ها را ناکافی دانست و اظهارداشت: اینکه حمایت از صنعت تاکنون کافی نبوده، واقعیتی غیرقابل انکار است، ضمن اینکه فولادسازان هنوز به بحران نخورده‌اند که از حمایت دولت برخوردار شوند. وی معتقد است که حمایت از بخش صنعت کشور باید دو برابر شود.