به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر رحمت الله حافظی از پیگیری و تلاش سازمان تأمین‌اجتماعی برای همکاری بیشتر با وزارت بهداشت خبر داد و گفت: سازمان تأمین‌اجتماعی 70 بیمارستان ملکی در اختیار دارد که با توجه به افزایش بیمه‌شدگان و محدودیتهای خاص تأمین‌اجتماعی امکان ساخت بیمارستان کافی برای این سازمان وجود ندارد.

وی افزود: در حال ‌حاضر نیز بیمه ‌شدگان مناطق محروم دسترسی عادلانه به خدمات درمانی ندارند که برای رفع این مشکل درحال مذاکره با وزارت بهداشت هستیم تا شهرهایی که فاقد مرکز درمانی ملکی تأمین‌اجتماعی است، بیمه‌شدگان بتوانند از خدمات درمانی همچون مراکز ملکی تأمین‌اجتماعی بهره‌مند شوند.

حافظی پرداخت به موقع مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد را اولین قدم در رابطه با ارتباط مناسب باوزارت بهداشت دانست و افزود: با پرداخت مطالبات دانشگاه‌های علوم پزشکی امکان استفاده بیشتر از خدمات درمانی مراکز طرف قرارداد فراهم می‌شود و امیدواریم در آینده نزدیک شاهد ارائه خدمات مطلوب از سوی بیمارستان‌های دانشگاهی به بیمه‌شدگان باشیم.

وی استفاده بیمه‌ شدگان تامین‌اجتماعی از بیمارستانهای دولتی با شرایط همسان با مراکز ملکی این سازمان را اقدامی در راستای برقراری عدالت در مناطق محروم برشمرد و گفت: بااجرای این برنامه بیمه‌شدگان تأمین‌اجتماعی درمراکز درمانی دولتی به خدمات درمانی همچون مراکز ملکی دسترسی خواهند داشت.

مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی ارائه خدمات مطلوب به بیمه‌شدگان و پیشرفت تحول در تأمین‌اجتماعی را نیازمند اصلاح قانون تامین‌اجتماعی دانست و گفت: قانون فعلی تأمین‌اجتماعی متعلق به سه دهه قبل است که براساس تکلیف برنامه پنجم توسعه بازنگری می‌شود و تکلیف دولت در رابطه با بازنگری در قانون تأمین‌اجتماعی فرصتی ارزشمند است که امیدواریم زمینه‌ساز تحول در تأمین‌اجتماعی باشد.