به گزارش خبرگزاری مهر، مستند "الماسی برای فریب" با مدیریت دوبلاژ محمد معصومی ثمرین برای پخش از سیمای آذری زبان این شبکه بین‌المللی دوبله شده و دوشنبه بیستم تیرماه در قالب یک قسمت 30 دقیقه پخش می‌شود.

این مستند که از ساخته‌های گروه مستند باشگاه خبرنگاران است و پیش از این از شبکه اول پخش شده روایتگر دست‌های پشت پرده اجلاس گوادلوپ 2، جنبش جمع یاران و حضور ضد انقلابی‌های خارج نشین در آن، نقش امیرحسین جهانشاهی و مهرداد خوانساری در جریان فتنه، اسنادی بسیار رسوا کننده از اپوزیسیون و سرویس‌های جاسوسی غرب و همچنین نفوذ وزارت اطلاعات ایران در اپوزیسیون خارج توسط محمدرضا مدحی و... است.

گوینده نریشن این مستند مجید علی‌اف است.