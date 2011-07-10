به گزارش خبرگزاری مهر، مستند "الماسی برای فریب" با مدیریت دوبلاژ محمد معصومی ثمرین برای پخش از سیمای آذری زبان این شبکه بینالمللی دوبله شده و دوشنبه بیستم تیرماه در قالب یک قسمت 30 دقیقه پخش میشود.
این مستند که از ساختههای گروه مستند باشگاه خبرنگاران است و پیش از این از شبکه اول پخش شده روایتگر دستهای پشت پرده اجلاس گوادلوپ 2، جنبش جمع یاران و حضور ضد انقلابیهای خارج نشین در آن، نقش امیرحسین جهانشاهی و مهرداد خوانساری در جریان فتنه، اسنادی بسیار رسوا کننده از اپوزیسیون و سرویسهای جاسوسی غرب و همچنین نفوذ وزارت اطلاعات ایران در اپوزیسیون خارج توسط محمدرضا مدحی و... است.
گوینده نریشن این مستند مجید علیاف است.
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