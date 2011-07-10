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۱۹ تیر ۱۳۹۰، ۱۱:۴۴

مستند "الماسی برای فریب" از شبکه سحر پخش می‌شود

مستند "الماسی برای فریب" از سیمای آذری شبکه جهانی سحر روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مستند "الماسی برای فریب"  با مدیریت دوبلاژ محمد معصومی ثمرین برای پخش از سیمای آذری زبان این شبکه بین‌المللی دوبله شده و دوشنبه بیستم تیرماه در قالب یک قسمت 30 دقیقه پخش می‌شود.

این مستند که از ساخته‌های گروه مستند باشگاه خبرنگاران است و پیش از این از شبکه اول پخش شده روایتگر دست‌های پشت پرده اجلاس گوادلوپ 2، جنبش جمع یاران و حضور ضد انقلابی‌های خارج نشین در آن، نقش امیرحسین جهانشاهی و مهرداد خوانساری در جریان فتنه، اسنادی بسیار رسوا کننده از اپوزیسیون و سرویس‌های جاسوسی غرب و همچنین نفوذ وزارت اطلاعات ایران در اپوزیسیون خارج توسط محمدرضا مدحی و... است.

گوینده نریشن این مستند مجید علی‌اف است.

کد مطلب 1355709

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