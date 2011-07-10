کلنگ بزرگترین مجتمع فرهنگی هنری قم به زمین خورد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ایام شعبانیه، عملیات اجرایی احداث مجتمع فرهنگی هنری پردیسان قم قبل از ظهر یکشنبه با حضور سید محمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، دو تن از نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی، استاندار و جمعی از مدیران استانی در مساحتی بالغ بر 25 هزار متر مربع آغاز شد.



افتتاح مجتمع فرهنگی هنری شهید آوینی در متراژ چهار هزار متر مربع و در 6 طبقه، واقع در بلوار جمهوری شهر قم از دیگر پروژه‌هایی بود که صبح امروز با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و هیئت همراه افتتاح شد.



افتتاح همزمان 10 خانه فرهنگ دیجیتال به صورت رسمی در مجتمع فرهنگی هنری شهید کلهری از دیگر برنامه های وزیر فرهنگ و ارشاد در قم است.



بعد از افتتاح این پروژه‌ها دکتر حسینی در ششمین جشنواره فرهنگی هنری طلیعه ظهور در حرم مطهر حضرت معصوم(س) شرکت خواهند کرد.