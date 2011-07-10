  1. استانها
  2. قم
۱۹ تیر ۱۳۹۰، ۱۲:۰۲

با حضور وزیر ارشاد/

کلنگ بزرگترین مجتمع فرهنگی هنری قم به زمین خورد

کلنگ بزرگترین مجتمع فرهنگی هنری قم به زمین خورد

قم - خبرگزاری مهر: کلنگ آغاز عملیات اجرایی بزرگترین مجتمع فرهنگی هنری قم با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در منطقه پردیسان به زمین خورد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ایام شعبانیه، عملیات اجرایی احداث مجتمع فرهنگی هنری پردیسان قم قبل از ظهر یکشنبه با حضور سید محمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، دو تن از نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی، استاندار و جمعی از مدیران استانی در مساحتی بالغ بر 25 هزار متر مربع آغاز شد.

افتتاح مجتمع فرهنگی هنری شهید آوینی در متراژ چهار هزار متر مربع و در 6 طبقه، واقع در بلوار جمهوری شهر قم از دیگر پروژه‌هایی بود که صبح امروز با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و هیئت همراه افتتاح شد.

افتتاح همزمان 10 خانه فرهنگ دیجیتال به صورت رسمی در  مجتمع فرهنگی هنری شهید کلهری از دیگر برنامه های وزیر فرهنگ و ارشاد در قم است.

بعد از افتتاح این پروژه‌ها دکتر حسینی در ششمین جشنواره فرهنگی هنری طلیعه ظهور در حرم مطهر حضرت معصوم(س) شرکت خواهند کرد.

کد خبر 1355714

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها