قانون تشكيل سازمان پزشكي قانوني كشور بازنگري مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر دكتر صدر تبيين حدود اختيارات و شرح وظايف سازمان پزشكي قانوني، جايگاه پزشكي قانوني در دستگاه قضايي و نظام مديريت كشور، نحوه تعامل و وظايف متقابل و پزشكي قانوني، نحوه تامين منابع انساني و تجهيزات تخصصي و خدمات تخصصي و فوق تخصصي، بازنگري ساختار اداري، ارتقاي فعاليتهاي علمي و پژوهشي، تعرفه هاي خدمات پزشكي قانوني، تبيين نقش پزشكي قانوني در مواردي همچون رسيدگي نظام مند به شكايات و خطاهاي پزشكي، پيوند اعضا، سقط جنين و تعيين ارزش و ديه را از جمله محورهاي مورد نظر در بازنگري قانون تشكيل سازمان پزشكي قانوني بر شمرد و ابراز اميدواري كرد اين اقدام منشا تحولات بنيادين و ماندگار و پايه توسعه كيفي و كمي سازمان پزشكي قانوني به ويژه در بهره مندي از دانش فناوري پيشرفته و خدمت مطلوب به مردم در جهت كشف حقيقت و گسترش عدالت باشد.

وي با اشاره به ساختار اداري ابتدايي، محدوديت امكانات و كمبود اعتبارات سازمان پزشكي قانوني اظهار داشت: سازمان پزشكي قانوني تنها 30 درصد فضاي فيزيكي، 30 درصد نيروي انساني، 30 درصد تجهيزات تخصصي و تنها 15 درصد بودجه مورد نياز را براي ارائه مطلوب خدمات فعلي و صرف نظر از توسعه خدمات داراست و مطابق بر آوردهاي اوليه، اين سازمان نياز فوري به حداقل 1500 ميليارد ريال اعتبار براي تامين نيازمندي هاي اوليه خوددارد.

رييس سازمان پزشكي قانوني با اشاره به مشكلات اين سازمان در ديدار با رييس محترم جمهور، رييس محترم مجلس، معاون اول رييس جمهور و اعضاي كميسيون فضايي مجلس و قدرداني از دستورات مساعد، وعده هاي همكاري و اقدامات اوليه اي كه در اين راستا صورت گرفت، اظهار داشت: انتظار داريم و اميدواريم سازمان مديريت و برنامه ريزي، خزانه، وزارت اقتصاد و دارايي با عنايت به دستور صريح رياست محترم جمهور و نيز اعلام آمادگي مجلس محترم، همكاري موثري جهت رفع نيازهاي فوري و اصلاح ساختار اداري پزشكي قانوني با اين سازمان داشته باشند.

صدر با اشاره به ساز و كار جديد تشكيل كميسيونهاي تخصصي پزشكي قانوني با همكاري حدود 3000 نفر از متخصصان برجسته رشته هاي مختلف پزشكي در سراسر كشور طي دو سال گذشته، افزايش دقت و صدور نظرات كارشناسي و هماهنگي بيشتر نظرات كارشناسي اين سازمان و سازمان نظام پزشكي را يادآور شد و با انتقاد از اظهارات و اقدامات اخير مسوولان وزارت بهداشت در خصوص طرح شكايت از پزشكان گفت: نظام رسيدگي به شكايات پزشكي در ايران از طريق سازمان نظام پزشكي وسازمان پزشكي پزشكي قانوني از ساز و كارهاي دقيقي برخوردار است و اقدامات اخير وزارت بهداشت كه ناشي از برداشت اشتباه از مباني قانوني و خارج از حيطه وظايف اين وزارتخانه است تضعيف جامعه پزشكي، اختلال در اعتماد پزشك و بيمار و افزايش ميزان شكايات را در پي خواهد داشت.

وي افزود: وزارت بهداشت كه متولي تامين خدمات مطلوب پزشكي براي تمام مردم است در بروز بسياري از خطاها و شكايات پزشكي به طور نسبي مقصر مي باشد و بنابر اين نمي تواند متولي رسيدگي به خطاها و شكايات باشد.

دكتر صدر يادآوري ديدگاه صريح رييس محترم قوه قضاييه كه صدور حكم حبس براي پزشكان را كه از سوي برخي قضات با استناد به ماده 616 قانون مجازات اسلامي صورت مي گيرد خلاف شرع و خارج از موازين قانوني دانسته اند، از تداوم صدور چنين احكامي كه روند ارائه خدمات پزشكي به ويژه برخي اعمال جراحي با خطر بالا را دچار اختلال مي نمايد انتقاد كرد و براي مقابله با اين وضعيت از بازنگري فرم برائت الذمه پزشكان بر اساس ماده 59 و 60 قانون مجازات اسلامي خبر داد.