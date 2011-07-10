وزارت بهداشت از بیمه های تجاری شکایت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رضایی با بیان این مطلب افزود: واریز درصد زیادی از مبالغی که مردم موقع بیمه شخص ثالت اتومبیل خود به بیمه‌های تجاری می‌پردازند مربوط به ماده ۹۲ و بند ب ماده ۷، برنامه چهارم توسعه است که این پرداخت به وزارت بهداشت، با تأخیر بسیار زیاد صورت می‌گیرد و این تأخیر حجم مطالبات این وزارتخانه را از این بیمه‌ها به بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان رسانده است.

وی افزود: طبق ماده ۹۲ و بند ب ماده ۳۷ برنامه چهارم توسعه، وزارت بهداشت ملزم به درمان رایگان بیماران تصادفی براساس تعرفه‌های دولتی است و منابع لازم برای اجرای این قانون نیز از محل ده درصد حق بیمه شخص ثالث، شهرنشین و مازاد بیمه‌های تجاری تأمین می‌شود.

رضایی گفت: بنابراین بیمه‌های تجاری مکلف‌اند بعد از بیمه کردن اتومبیل‌ها ده درصد مربوطه را بلافاصله به حساب درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت واریز کنند.

مدیر بودجه و اعتبارات معاونت درمان وزارت بهداشت افزود: به رغم پایبندی کامل وزارت بهداشت به این قوانین چه در برنامه چهارم و چه پنجم توسعه کشور متأسفانه بیمه‌های تجاری واریز این مبالغ را با تأخیر بسیار زیاد انجام می‌دهند، این در حالی است که افراد بلافاصله بعد از بیمه کردن اتومبیل خود این مبالغ را به صورت نقدی تسلیم بیمه‌ها می‌کنند.

وی در ادامه اظهار داشت: در بین بیمه‌های تجاری خصوصی بیمه پارسیان،ملت، توسعه و در بین بیمه‌های دولتی نیز بیمه آسیا بیش از دیگران به وزارت بهداشت مقروض هستند.

مدیر بودجه و اعتبارات معاونت درمان وزارت بهداشت با اعلام اینکه در صورتی که این بیمه‌ها به مکاتبات وزارت بهداشت پاسخ ندهند این وزارتخانه از طریق مراجع ذیصلاح نظیر قوه قضاییه از آنها شکایت رسمی به عمل خواهد آورد، گفت: اختلال در اجرای این قانون مترقی پذیرفتنی نیست. وزارت بهداشت نیز به رغم تمام تنگناهای مالی خود کماکان تکلیف قانونی خود را انجام می‌دهد.