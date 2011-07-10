زیارت مجازی اهل قبور از موفقیت های فردوس های مشهد است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر شمقدری صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: مشهد در زمینه آرامستان‌ها به موفقیت های خوبی دست پیدا کرده است و در زمینه فراهم کردن امکانات برای شهروندان در کشور پیشتاز است.

با توجه به اینکه در آرامستان بهشت رضا (ع) مشهد، بیش از 5هزار و پانصد شهید دفن شده اند، باید برنامه ریزی دقیقی بر روی انجام برنامه های فرهنگی در این آرمستان شود.

عضو هیئت رئیسه شواری شهر مشهد با تاکید بر انتقال تجربیات آرامستان های مشهد به دیگر شهرها اظهار داشت: برگزاری مجمع عمومی اتحادیه آرامستان‌های کشور در مشهد، فرصت مناسبی برای این کار است که امیدوارم دیگر شهرها بتوانند از این اتفاق سود ببرند.

شمقدری تصریح کرد: استفاده از سیستم شستشوی مکانیزه اموات نیز یکی دیگر از اقدامات مفید سازمان فردوس‌های مشهد است که در کشور بی‌نظیر است.

وی ادامه داد: با ساخت این دستگاه علاوه بر صرفه جویی در وقت خانواده های داغدیده و همچنین کاهش مصرف انرژی، نکات بهداشتی نیز با دقت بیشتری رعایت می شود.