همکاری دانشگاه امیرکبیر با موسسه بین المللی تحقیقاتی حمل و نقل

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مهدی هاشمی تشکری افزود: این تفاهم نامه در زمینه مطالعه، تحقیق و طراحی در توسعه حمل و نقل پایدار است.

رئیس پژوهشکده حمل و نقل و سیستم های هوشمند مهلت اجرای این تفاهم نامه را 2 سال دانست و اظهار داشت: در راستای اجرای این تفاهم نامه دو طرف می توانند از امکانات تخصصی مشاوره ای، همفکری، تحقیقاتی و توسعه ای یکدیگر استفاده می کنند.



وی به بیان فعالیت های پژوهشکده حمل و نقل و سیستم های هوشمند در زمینه طراحی و اجرای پروژه BRT پرداخت و خاطر نشان کرد: گزارش این پروژه تحقیقاتی به موسسه بین المللی تحقیقاتی حمل و نقل ارسال شد و مورد استقبال قرار گرفت که این امر منجر به حضور مسئولان این موسسه در دانشگاه و عقد تفاهم نامه شد.