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۱۹ تیر ۱۳۹۰، ۱۲:۴۲

همکاری دانشگاه امیرکبیر با موسسه بین المللی تحقیقاتی حمل و نقل

همکاری دانشگاه امیرکبیر با موسسه بین المللی تحقیقاتی حمل و نقل

رئیس پژوهشکده حمل و نقل و سیستم های هوشمند دانشگاه امیرکبیر از امضا تفاهم نامه همکاری آموزشی و پژوهشی میان این پژوهشکده و موسسه بین المللی تحقیقاتی حمل و نقل و توسعه استراتژیک (ITDP) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مهدی هاشمی تشکری افزود: این تفاهم نامه در زمینه مطالعه، تحقیق و طراحی در توسعه حمل و نقل پایدار است.

رئیس پژوهشکده حمل و نقل و سیستم های هوشمند مهلت اجرای این تفاهم نامه را 2 سال دانست و اظهار داشت: در راستای اجرای این تفاهم نامه دو طرف می توانند از امکانات تخصصی مشاوره ای، همفکری، تحقیقاتی و توسعه ای یکدیگر استفاده می کنند.
 
وی به بیان فعالیت های پژوهشکده حمل و نقل و سیستم های هوشمند در زمینه طراحی و اجرای پروژه BRT پرداخت و خاطر نشان کرد: گزارش این پروژه تحقیقاتی به موسسه بین المللی تحقیقاتی حمل و نقل ارسال شد و مورد استقبال قرار گرفت که این امر منجر به حضور مسئولان این موسسه در دانشگاه و عقد تفاهم نامه شد.
کد مطلب 1355732

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