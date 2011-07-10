10 میلیارد ریال برای پیشگیری از سالک در مشهد هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل‌الله کاظمی قبل از ظهر یکشنبه با اشاره به اینکه دپوی خاک و نخاله مرکز تجمع حشرات و حیوانات موذی است و زمینه انتقال بیماری سالک را فراهم می‌کند، افزود: طی سال گذشته این نهاد بیش از 217 هزار تن خاک ونخاله را از سطح شهر جمع‌آوری کرده است.

وی به لایروبی 86 هزار متر طول جوی و کانال سطح شهر اشاره کرد و اظهار داشت: در این زمینه بیش از چهار هزار و 500 مورد از جایگاه‌های مخازن هزار و 100 لیتری نیز به صورت مکانیزه شستشو شد.

کاظمی با بیان اینکه در سال گذشته هشت هزار سگ ولگرد شناسایی و اتلاف شد، افزود: ایجاد 70 مورد زمین های روباز به جای زمین های بی‌تملک و جلوگیری از کشتار غیرمجاز یک هزار و 900 راس دام از دیگر اقدامات قابل ذکر در پیشگیر از سالک است.