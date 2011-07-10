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۱۹ تیر ۱۳۹۰، ۱۳:۱۵

10 میلیارد ریال برای پیشگیری از سالک در مشهد هزینه شد

10 میلیارد ریال برای پیشگیری از سالک در مشهد هزینه شد

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون خدمات شهری شهرداری مشهد از هزینه 10 میلیارد ریالی برای پیشگیری از بیماری سالک در این شهر طی سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل‌الله کاظمی قبل از ظهر یکشنبه با اشاره به اینکه دپوی خاک و نخاله مرکز تجمع حشرات و حیوانات موذی است و زمینه انتقال بیماری سالک را فراهم می‌کند، افزود: طی سال گذشته این نهاد بیش از 217 هزار تن خاک ونخاله را از سطح شهر جمع‌آوری کرده است.

وی به لایروبی 86 هزار متر طول جوی و کانال سطح شهر اشاره کرد و اظهار داشت: در این زمینه بیش از چهار هزار و 500 مورد از جایگاه‌های مخازن هزار و 100 لیتری نیز به صورت مکانیزه شستشو شد.

کاظمی با بیان اینکه در سال گذشته هشت هزار سگ ولگرد شناسایی و اتلاف شد، افزود: ایجاد 70 مورد زمین های روباز به جای زمین های بی‌تملک و جلوگیری از کشتار غیرمجاز یک هزار و 900 راس دام از دیگر اقدامات قابل ذکر در پیشگیر از سالک است.

کد مطلب 1355734

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