به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پیش از ظهر امروز یکشنبه در مراسم بیست و نهمین سالگرد ربوده شدن 4 دیپلمات ایرانی در لبنان که در وزارت امور خارجه برگزار شد، تصریح کرد: سید محسن موسوی کاردار، احمد متوسلیان وابسته نظامی و تقی رستگار مقدم کارمند سفارت ایران در بیروت و کاظم اخوان خبرنگار ایرانی در بیروت افرادی بودند که با گذرنامه دیپلماتیک و با خودروی پلاک سیاسی در شرایطی که از سوی دولت پذیرنده مطابق عرف دیپلماتیک مشغول فعالیت رسمی و قانونی خود بودند در جولای 1982 در حین انجام وظیفه در حال یکه از شمال لبنان مشخصاً از طرابلس وارد بیروت می‌شدند در 20 کیلومتری شمال بیروت توسط شبه نظامیان مرتبط با رژیم صهیونیستی در حالی که لبنان در اشغال آن رژیم بود ربوده شده و براساس اطلاعات موثق پس از مدتی به سرزمین‌های اشغالی منتقل شدند.

صالحی تاکید کرد: بستگان بردبار 4 دیپلمات ایرانی که سالیان پر درد و رنجی را در حسرت دیدار جمعی از بهترین انسان‌های این سرزمین سپری کردند در بیست و نهمین سالروز ربوده شدن ناجوانمردانه فرزندان دلبند و شجاع خود در شرایطی به گرامیداشت یادمان آن اسیران دربند رژیم صهیونیستی نشستند که امید به سلامت و بازگشت سرفرازانه آنان از هر زمان دیگری پرفروغ‌تر شده است.

وی خاطرنشان کرد: وزارت امور خارجه بر حسب وظیفه انسانی و مسئولیت حقوقی برای پیگیری سرنوشت 4 دیپلمات ایرانی تا کنون گام‌های مهمی را برداشته است که لاجرم باید مبنای پیگیری حقوقی این پرونده در آینده قرار گیرد.

وزیر خارجه به برخی از اقدامات صورت گرفته از سوی وزارت خارجه در دوره اخیر اشاره کرد و گفت: در 13 سپتامبر 2008 دولت وقت لبنان به عنوان دولت پذیرنده و مسئولیت پذیر در صیانت و حراست از جان دیپلمات‌های ایران در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل بر ضرورت پیگیری جدی سازمان‌های تابعه این سازمان و همزمان بر اهتمام همه جانبه دولت لبنان برای روشن شدن سرنوشت این عزیزان تاکید کرده واین سند که نزد سازمان ملل به ثبت رسیده است به معنای پذیرش مسئولیت دولت لبنان در قبال این پرونده با وجود شرایط خاص تحت اشغال بیروت در سال 1982 است.

صالحی اضافه کرد: میشل سلیمان رئیس جمهور لبنان نیز در مقاطع مختلف بر اهتمام همه جانبه حکومت لبنان در ابهام زدایی و روشن سازی سرنوشت 4 دیپلمات ایرانی تاکید کرده است که این اقدامات جای تقدیر دارد.

وی به گزارش دبیر کل سازمان ملل در خصوص لبنان در 19 اکتبر 2008 اشاره کرد و گفت: در این گزارش بر ضرورت رسیدگی به وضعیت 4 دیپلمات ایرانی در لبنان توجه شده و همچنین از اعلام آمادگی برای کمک سازمان ملل جهت رسیدگی به این مسئله انسان دوستانه استقبال شده است.

وزیر امور خارجه خاطر نشان کرد: ‌نمایندگی ایران در سازمان ملل نیز در جولای 2008 در نامه ای به بان کی مون دبیر کل سازمان ملل اطلاعاتی در مورد زمان و نحوه ربوده شدن دیپلمات های ایرانی و همچنین مرتکبین و اشخاص درگیر این مسئله ارائه کرده است.

وی با اشاره به اقدامات خانواده های این 4 دیپلمات و دیدارهایشان با نماینده سازمان ملل در بیروت تصریح کرد:‌ اینجانب از بدو مسئولیت در وزارت خارجه از طریق مکاتبه با جهات مختلف منطقه ای و بین‌المللی همچنین رایزنی های حضوری بر ضرورت اهتمام ویِژه و به کارگیری تلاش فراگیر و همه ظرفیت های سازمان های مزبور برای روشن شدن سرنوشت این عزیزان تاکید داشته ام.

صالحی تاکید کرد:‌ دستیابی به مصونیت فراگیر در عرصه دیپلماتیک مستلزم اهتمام منسجم و فراگیر همه کشورها به اعراف و معاهدات بین‌المللی در این خصوص است.

وی یادآور شد:‌ اینجانب به مناسبت بیست و نهمین سالگشت یادمان دیپلمات های ایرانی ضمن تجلیل از خانواده های صبور و مقاوم 4 دیپلمات که قربانی طمع ورزی و ددمنشی رِژیم جعلی صهیونیستی شده اند اطمینان می دهم وزارت خارجه از هیچ کوشش و تلاش اساسی و مستمر در راستای بازگرداندن فوری اسطوره های مقاومت دریغ نخواهد ورزید.

ادامه دارد...