به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن دُری این خبر را در حاشیه جلسه کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد و از اهتمام معاونت متبوعش برای برطرف کردن دغدغه معیشتی اهالی قلم خبر داد.

وی افزود: در سال گذشته مجموعا 386 نفر از نویسندگان کشور تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند و امسال فقط در سه ماهه اول سال 1390 حدود 200 نفر از اهالی قلم مراحل بیمه شدن را طی کرده‌اند.

معان فرهنگی وزیر ارشاد اظهار امیدوراری کرد تا پایان سال بتواند بیش از 1000 نفر از اهالی قلم کشور را تحت پوشش بیمه قرار دهد.

دُری همچنین از اقدام و پیگیری معاونت امور فرهنگی در خصوص بیمه تکمیلی نویسندگان٬ داستان نویسان و شاعران خبر داد و گفت: هم اینک با همکاری صندوق حمایت از نویسندگان٬ هنرمندان و روزنامه‌نگاران و به همت موسسه خانه کتاب، معاونت امور فرهنگی سهم بیمه نویسندگان را (به عنوان کارفرما) پرداخت می‌کند.

از سال 86 تا سال 89 (چهارسال گذشته ) 1210 نفر از اهالی قلم کشور زیر پوشش بیمه قرار گرفته‌اند.

معاون فرهنگی وزیر ارشاد همچنین از تخصیص اعتبار 50 میلیارد ریالی برای خرید کتاب‌هایی که به گفته او «به اعتلای سطح دانش و فرهنگ و تمدن اسلامی و ایرانی و حفظ استقلال و هویت فرهنگی ایران اسلامی کمک می‌کنند» خبر داد و گفت: معاونت امور فرهنگی حمایت جدی خود را از حیث مادی و معنوی از کتابهایی که طی سال گذشته و امسال برای نخستین بار منتشره شده باشد، در سه گروه تالیف٬ ترجمه و احیای متون در حوزه تمدنی انجام خواهد داد.

وی آمادگی معاونت متبوعش را برای حمایت قبل از چاپ با اعتباری معادل 50 میلیارد ریال از کتاب‌هایی که در این سه گروه در دست انتشار و یا آماده سازی هستند، اعلام کرد و گفت: کتابهایی مورد حمایت قبل از چاپ قرار می‌گیرند که دارای ویژگیهایی چون تاثیرگذاری در ارتقا سطح علمی و فرهنگی کشور٬ تازگی و نوآوری در موضوع، ساختار، پرداخت و نگاه آثار باشد.