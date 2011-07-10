اخبار کوتاه از ورزش استان قم

به گزارش خبرنگار مهر در قم، دو کاراته کاهای قمی اعزامی به پیکارهای کاراته بین المللی یونان بدون کسب مدال از این مسابقات بازگشتند.



این دو کاراته کای قمی محمد شایگان مبارز وزن منهای 55 کیلوگرم و مهدی عافیتی کاراته کای وزن منهای 57 کیلوگرم هستند که در جریان پیکارهای کاپ جهانی در کشور یونان که با شرکت برترین های کشورهای مختلف برگزار شد، تیم ملی جوانان کاراته کشورمان را همراهی می کردند.



در این رقابت‌ها تیم مصر قهرمان شد و بعد از ایران یونان بر سکوی سوم قرار گرفت، در حالی که شاهین جعفری، ابوالفضل شهرجردی و زکیه رحمانی سه مدال طلا برای ایران به دست آوردند، مسعود پرویز، نفیسه گلشنی، مهتاب اسماعیلی، پریسا وفایی و محدثه آقایی برای ایران مدال نقره گرفتند و فاطمه چیذری و زینب عزیزی مدال‌های برنز کشورمان را در مسابقات کاپ جهانی یونان از آن خود کردند.



مشخص شدن حریفان قم در لیگ های تکواندو قم کشور



حریفان تیم های اعزامی قم به پیکارهای فصل جدید لیگ های تکواندو باشگاه های کشور امروز با برگزاری مراسم قرعه کشی مشخص می شوند.



در حالی که قرار بود آیین قرعه کشی لیگ های تکواندو باشگاه های کشور در هر دو بخش مردان و بانوان در رده های سنی مختلف روز شانزدهم تیر ماه برگزار شود، اما به دلیل ناقص بودن مدارک برخی تیم ها و استان ها، قرعه‌کشی لیگ‌های تکواندو به عصر امروز موکول شده است.



بر اساس برنامه ریزی فدراسیون تکواندو، 31 تیرماه هفته اول و دوم لیگ نونهالان به همراه مراسم افتتاحیه لیگ های مختلف در خانه تکواندو برگزار می‌شود و زمان شروع لیگ برتر آینده‌سازان نیزاز چهارم مردادماه به میزبانی زنجان خواهد بود.



این در حالی است که مسابقات لیگ دسته‌ اول تکواندو آینده‌سازان نیز ششم مردادماه در تهران آغاز می شود و برگزاری پیکارهای تکواندو قهرمانی کشور در لیگ نقش جهان از روز هفتم مردادماه به میزبانی تهران برگزار می شود.



معرفی همکار سرمربی قمی تیم ملی کاراته رده سنی امید



همکار جدید سرمربی قمی تیم ملی کاراته رده سنی امید کشورمان معرفی شد.



در حالی که تیم ملی کاراته رده سنی امید کشورمان این روزها زیر نظر مجید عبدالحسینی سرمربی قمی خود آماده حضوری موفق در پیکارهای کاراته قهرمانی آسیا می شود، مهرداد خیراندیش بطور اختصاصی مربی بدنساز تیم کاراته زیر 21 سال شد.



این مربی از کارشناسان ارشد تربیت‌بدنی و از بدنسازان استان گیلان و مدرس فدراسیون آمادگی جسمانی است و از قهرمانان اسبق تیم ملی کاراته به شمار می‌رود و به تازگی هدایت تیم ملی کاراته زیر 21 سال را به عنوان مربی بدنساز برعهده گرفته و کار خود را در کنار مجید عبدالحسینی سرمربی این تیم آغاز کرده است.



کاراته‌کاران امید اصلاح تکنیک و تاکتیک‌های خود را به اتمام رسانده و اکنون مشغول کارهای بدنسازی هستند و اردوی هفته قبل این تیم در سالن کبکانیان برگزار شد و قرار است آنها این هفته را در طالقان اردو بزنند تا خود را برای حضور در مسابقات جهانی مالزی آماده کند.

