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۱۹ تیر ۱۳۹۰، ۱۲:۱۲

سنگدوینی:

مشکلات طرح های گاز گلستان شناسایی می شود

مشکلات طرح های گاز گلستان شناسایی می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل گاز گلستان، شناسایی و مرتفع کردن مشکلات طرح های گاز در استان را امری ضروری دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، رمضانعلی سنگدوینی پیش از ظهر یکشنبه در دومین جلسه شورای همیاری و مشارکت این شرکت، برگزاری ارزیابی نظام پیشنهاد ها در سطح شرکت ملی گاز و در اختیار داشتن  نیروی انسانی و دبیرخانه مستقل را از الزامات ارزیابی خواند.

وی اظهار داشت: شناسایی معضلات موجود و ارائه راهکارها و برنامه اجرائی برای مرتفع کردن مشکلات امری ضروری است.

وی افزود: برای پیشبرد برنامه های مشارکت لازم است، مسئولیت ها به نحو مطلوبی بین اعضا تقسیم شود ضمن اینکه  از پیشنهاد دهندگان برتر جهت دفاع از پیشنهاد شان برای حضور در جلسات شورا دعوت بعمل آید.

سنگدوینی با اشاره به این نکته که از پیشنهاد های دریافتی برون سازمانی در صورتی که خارج از ضوابط اداری و آیین نامه نباشد می توان استفاده کرد تصریح کرد: ضرورت دارد برای اجرائی شدن پیشنهاداتی که مصوب  می شود تلاشهای بیشتری صورت پذیرد ضمن اینکه به موضوعاتی همانند کوتاه کردن مدت زمان خدمت رسانی به مردم در شرکت نیز توجه شود.

مدیر عامل گاز گلستان اظهارداشت: برای تشویق کارکنان، لازم است پیشنهادات و نقطه نظرات سازنده آنان را مورد توجه قرار داد  و به نحو شایسته ای از آنان تجلیل کرد.
 

کد مطلب 1355744

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