پسماندها در خراسان رضوی ساماندهی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سعید حسین پور صبح یکشنبه در جلسه کارگروه پسماند استان اظهار داشت: برای مدیریت بهتر باید بانک اطلاعاتی در هر حوزه از میزان تولید پسماند، گروه های هدف و شناسایی دستگاه های مرتبط با حوزه های پنجگانه کشاورزی، پزشکی، صنعتی، خانگی و ویژه احصا شود.

حیسن پور اظهار داشت: کارگروه پسماند استان با راه اندازی کمیته ها و زیر کمیته ها موضوعات مرتبط با پسماند را در هر حوزه به ترتیب اولویت پسماندهای صنعتی، خانگی، پزشکی، کشاورزی و ویژه را پیگیری می کنند.

حسین پور با توجه به افزایش جمعیت، میزان تولید زباله و پسماند هم رو به افزایش است که این موضوع برنامه ریزی دقیق تری می طلبد.

وی افزود: عدم برنامه ریزی، ساماندهی و عدم مدیریت این موضوع را می تواند در آینده نزدیک به یک خطر جدی تبدیل کند.