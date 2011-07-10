تمرینات تیم ملی هندبال بانوان کشور به میزبانی قرچک پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، اردوی تمرینات تیم ملی هندبال بانوان کشورمان که آماده سازی برای حضور در مسابقات آسیایی به دعوت هیئت هندبال شهرستان ورامین و میزبانی اداره تربیت بدنی قرچک بود، پایان پذیرفت.

هندبالیستهای نوجوان تیم ملی جمهوری اسلامی ایران طی 6 روز در سالن شهدا هفتم تیر قرچک به تمرین پرداختند تا بعد از کسب آمادگی لازم برای کسب مقامی در خور شأن نام کشورمان، به کشور ژاپن اعزام شوند.

این تیم به سرپرستی عارفه بختیاری که در حال حاضر به عنوان پرسنل اداره تربیت بدنی قرچک مشغول به فعالیت است و حکم وی از سوی جلال کوزه گری رئیس فدراسیون هندبال ابلاغ شده، با تمرینات مستمر زیر نظر مربیان تیم ملی آماده سفر شد و امیدواری زیادی برای کسب یکی از سکوهای آسیایی دارد.

تأمین شرایط مناسب میزبانی همچون خوابگاه، سالن تمرین و هماهنگی برای استخر بعد از تمرینات و ضیافت شام از سوی شهرداری و شورای شهر قرچک باعث رضایتمندی ملی پوشان از اردوی قرچک شد.

این میزبانی موجب شد تا ملی پوشان با انگیزه ای مضاعف در کنار جوایزی که به عنوان یادبود از سوی اداره تربیت بدنی قرچک در روز پایانی به آنها اهدا شد، راهی شهرهای خود شوند و پس از استراحتی چند روزه خود را برای رویارویی با تیمهای قدرتمند آسیایی آماده کنند.