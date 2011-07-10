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۱۹ تیر ۱۳۹۰، ۱۵:۰۳

طی سال جاری/

2 هزار شغل در بخش صنعت و معدن کرمان ایجاد می شود

2 هزار شغل در بخش صنعت و معدن کرمان ایجاد می شود

سیرجان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنایع و معادن کرمان از اشتغال دو هزار نفر در بخش صنعت و معدن کرمان طی سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عابدی نژاد صبح یکشنبه در مراسم افتتاح طرح معدنی خردایش و تغلیظ سیرجان اظهار داشت: طی سال جاری هشت طرح بزرگ صنعتی در کرمان به بهره برداری می رسد که در نتیجه دو هزار زمینه شغلی ایجاد خواهد شد.

عابدی نژاد با بیان اینکه هزار و 400 واحد صنعتی در کرمان مشغول به فعالیت هستند ابراز داشت: طی پنج سال آینده یک هزار میلیارد تومان صنایع معدنی در کرمان به بهره برداری خواهد رسید.

وی از اشتغال 60 هزار نفر در این بخش خبر داد و افزود: از این تعداد 40 هزار نفر در بخش صنعت و 20 هزار نفر در بخش معدن مشغول به فعالیت هستند.

این مسئول از آغاز عملیات اجرائی کارخانه فولاد کرمان در نیمه شعبان خبر داد و عنوان کرد: 5 هزار میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته برای اجرا و اتمام طرح های صنایع و معادن است.
 

کد مطلب 1355755

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