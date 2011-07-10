ابراهیمی از حضور در دوی سه هزار مانع انصراف داد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه آخرین روز از رقابتهای دوومیدانی قهرمانی آسیا در استادیوم پارک شهر "کوبه" ژاپن لیلا ابراهیمی از حضور در مسابقات دوی 3 هزار متر با مانع انصراف داد.

ابراهیمی درحالی از حضور در این رقابت انصراف داد که در سال 2007 موفق به کسب مدال برنز دوی سه هزار متر با مانع شده در مسابقات قهرمانی آسیا (اردن) شده بود و در دوره قبل هم در مسابقات این ماده شرکت کرده بود.

در این ماده دونده ژاپنی با 9 دقیقه و 52 ثانیه و 42 صدم ثانیه اول شد. هند و ویتنام هم دوم و سوم شدند. در فهرست اولیه نفرات حاضر در این مسابقه لیلا ابراهیمی با زمان 11 دقیقه و 30 ثانیه در رده آخر قرار داشت.

تیم ملی دوومیدانی ایران تاکنون صاحب دو گردن آویز طلا( احسان حدادی و هادی سپهرزاد) و دو نشان نقره(سجاد مرادی) شده است. نوزدهمین دوره مسابقات دوومیدانی قهرمانی آسیا از 16 تا 19 تیرماه در شهر کوبه ژاپن برگزار می‌شود.