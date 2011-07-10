دشمنان خارجی و داخلی درپی تخریب چهره سپاه هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ دوم پاسدار یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: امروز استکبار جهانی بیشترین سرمایه گذاری به لحاظ زمانی را برای تخریب سپاه قرار داده است چرا که سپاه در پیشبرد انقلاب اسلامی نقش اساسی داشته است و به همین دلیل کسانی که با انقلاب و آرمان های امام(ره) مخالفند به دنبال ضربه زدن به ستون های اصلی نظام هستند.

وی به سخنان مقام معظم رهبری در روز پاسدار اشاره کرد و گفت: پاسداران با الگوگیری از سرور سالار آزادگان امام حسین(ع) با تمام وجود از انقلاب اسلامی، دستاوردها و هویت نظام اسلامی دفاع خواهند کرد.

جوانی با اشاره به جنگ نرم دشمنان گفت: امروز بیش از هر زمان دیگر باید به دنبال شناخت دشمن و اهداف آنها باشیم چون دشمن خارجی با توجه به ضعف در عملیات نظامی علیه ایران تمام بنیه و قوای خود را جهت پشتیبانی از جریانات مخا لف، معاند و تضعیف جریانات موافق نظام قرار داده است.

وی یادآور شد: امروز سپاه همچون گذشته تحت فرماندهی فرمانده معظم کل قوا آماده دفاع از نظام است و می تواند در راستای پیشبرد اهداف عالیه انقلاب اسلامی نیز پیشرفت نماید.

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ادامه با بیان گوشه ای از حوادث 32 سال گذشته انقلاب گفت: اگر بخوبی این حوادث را بررسی کنیم خواهیم فهمید که هر کدام از آنها به تنهایی می توانست یک نظام را از پای در آورد ولی به لطف خدا و رهبریهای پیامبر گونه حضرت امام خمینی (ره) و معظم رهبری و هوشیاری ملت دشمنان نتوانستند به اهداف خود دست یابند.

وی به تشریح بیداری اسلامی در منطقه پرداخت و یادآور شد امروز یک بیداری اسلامی در منطقه شاهد هستیم که در حال گسترش در سطح جهان است و منشا این تحول و بیداری ایران اسلامی است.

