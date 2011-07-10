به گزارش خبرنگار مهر، اباصلت سیاح صبح یکشنبه در جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی استان زنجان افزود: طبق آمار موجود، وضعیت کتابخانه‌های استان در مقایسه با آمار کشوری از وضعیت مطلوبی برخوردار است، ولی نباید به وضع موجود بسنده کرد.

وی با تأکید بر هدف‌گذاری برای ترویج فرهنگ مطالعه در استان، افزود: تا زمانی که این هدف‌گذاری صورت نگیرد و راه‌های رسیدن به این اهداف مشخص نشود، نمی‌توان برای رسیدن به نقطه مطلوب امیدوار بود.

سیاح افزود: باید از همه ظرفیت‌ها از جمله مساجد، پایگاه‌های بسیج و کانون‌های فرهنگی و هنری برای ترویج فرهنگ مطالعه بهره برد.

معاون سیاسی استانداری زنجان با اشاره به اینکه زنجان در سال گذشته و سه ماهه اول سال‌‌جاری به‌عنوان سومین استان امن کشور شناخته شده است افزود: این استان در سال گذشته مقام اول کشور را از لحاظ ارتقاء شاخص‌های فرهنگی و اجتماعی و همچنین مقام سوم کشور را از نظر آرامش و آرایش سیاسی به‌دست آورد.

