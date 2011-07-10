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۱۹ تیر ۱۳۹۰، ۱۳:۴۸

جلسه هماهنگی اجرای مانور اضطراری در فرودگاه همدان برگزار شد

جلسه هماهنگی اجرای مانور اضطراری در فرودگاه همدان برگزار شد

همدان - خبرگزاری مهر: جلسه هماهنگی اجرای مانور طرح اضطراری در فرودگاه همدان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر فرودگاه همدان هدف از این جلسه را بررسی میزان آمادگی مواجهه با شرایط خاص فرودگاه هنگام وقوع حوادث و سوانح هوایی و در راستای دستورالعملهای ایکائو دانست.

علی کیخایی برخورد مناسب با وقوع یک حادثه را موجب کاهش عواقب آن حادثه دانست و از دستگاههای شرکت کننده خواست تا همه توان خود را برای هرچه بهتر اجرا شدن این مانور به اجرا بگذارند.

معاون مدیر کل دفتر استانداردهای فرودگاهی شرکت فرودگاههای کشور نیز در این نشست با اشاره به ضرورت کسب گواهینامه فرودگاهی برای کشورهای عضو ایکائو، اجرای طرح اضطراری فرودگاهها را یکی از بخشهای نظام نامه فرودگاهی دانست که منتهی به اخذ گواهینامه فرودگاهی خواهد شد.

علی مردان طالبی مدیر حوادث غیرمترقبه و ستاد بحران استان همدان نیز با اشاره به آمادگی کامل برای اجرای این مانور، خواستار برگزاری مانور در بالاترین سطح ممکن در همدان شد.

شایان ذکر است، حداکثر 120 روز پس از برگزاری جلسه هماهنگی، مانور عملی این طرح باید در فرودگاه همدان اجرا شود.

کد مطلب 1355762

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