قانون ارتقای بهره وری فقط در یک محیط کار برای پرستاران قابل اجراست

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شریفی مقدم در همایش "قانون ارتقاء بهره وری، بایدها و نبایدها" با اشاره به وجود نقص در برداشت از قانون ارتقای بهره وری افزود: شرط استفاده از مزایای قانون ارتقای بهره وری کار کردن پرستاران در یکی از بخشهای دولتی یا خصوصی نیست بلکه بر اساس آیین نامه قانون اگر پرستاری همزمان در دو بخش دولتی و خصوصی شاغل است فقط می تواند از مزایای این قانون در یک بخش و نه هر دو بخش استفاده کند.

معاون پشتیبانی سازمان نظام پرستاری، با ارائه گزارش از اقدامات صورت گرفته در تصویب قانون ارتقاء بهره وری نیروهای بالینی نظام سلامت و تدوین آئین نامه آن، تصویب قانون ارتقای بهره وری و استخدام 23 هزار نیروی بالینی را از مهمترین دستاوردهای سازمان نظام پرستاری برشمرد.

وی با اشاره به دریافت تعهدنامه های کتبی از پرستاران، گفت: به پرستاران گفته می شود اگر این تعهدنامه را امضا نکنند مزایای قانون ارتقای بهره وری نیروهای بالینی نظام سلامت شامل آنها نمی شود. در حالی که هنگام تهیه آیین نامه اجرایی قانون به این نکته توجه شده که پرستاری که همزمان در دو بخش دولتی و خصوصی مشغول خدمت است فقط از مزایای این قانون در یکی از بخشها و نه هر دو بخش بهره مند شود.

شریفی مقدم ادامه داد: بر این اساس عدم همزمانی استفاده از مزایای این قانون برای پرستاران شاغل در هر دو بخش مدنظر بوده است تا هم از اضافه کاریهای غیر ضرور پرستاران جلوگیری شود و هم در حق پرستاران شاغل در یک بخش اجحاف نشود.

وی با مرور آیین نامه اجرایی قانون درباره نحوه محاسبه کاهش ساعت کاری بر اساس سنوات خدمت، صعوبت کاری و نوبت کاری، اعلام کرد: قانون ارتقای بهره وری فقط در یک محیط کاری برای همکاران قابل اجرا خواهد بود و منعی برای فعالیت آنان در مراکز درمانی دیگر نیست.

معاون پشتیبانی سازمان نظام پرستاری قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری و قانون ارتقای بهره وری را مکمل یکدیگر دانست و افزود: پرستاران خواهان اجرای عدالت هستند و این حق جامعه پرستاری است که از مزایای اجرای قوانین حرفه خود که در نهایت به نفع بیماران و مردم جامعه است؛ بهره مند شوند.

وی خاطرنشان کرد: یکی از مزایای مهم و قابل توجه دو قانون ارتقای بهره وری و تعرفه گذاری خدمات پرستاری، فراگیر بودن آنهاست که باید در تمام مراکز درمانی دولتی، خصوصی، تامین اجتماعی، نیروهای مسلح و سایر بخش ها اجرا شود.