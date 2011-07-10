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۱۹ تیر ۱۳۹۰، ۱۲:۱۵

با دخالت پلیس ؛

تظاهرات در مالزی به خشونت کشیده شد/ 1667 نفر بازداشت شدند

تظاهرات در مالزی به خشونت کشیده شد/ 1667 نفر بازداشت شدند

پلیس مالزی امروز یکشنبه تایید کرد که روز گذشته در جریان تظاهرات ضد دولتی در مرکز شهر کوآلامپور هزار و 667 نفر بازداشت شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، پلیس ضد شورش برای متفرق کردن جمعیت تظاهرات کنندگان که خواستار ایجاد اصلاحات در قوانین انتخاباتی بودند، از گاز اشک آور و پرتاب بطری های آب استفاده کرد.

به گفته منابع، در این تظاهرات 50 هزار نفر شرکت کرده بودند اما مقامات مالزیایی شمار افراد معترض را پنج تا شش هزار نفر اعلام کردند.

"انور ابراهیم" رهبر مخالفین مالزیایی که خود در جریان تظاهرات زخمی شد، در یک کنفرانس خبری اقدام پلیس را در بازداشت مخالفین دولتی محکوم کرد.

تظاهرات ضد دولتی در حالی برگزار شد که حدود دو هزار و 500 نفر از طرفداران "نجیب رزاق" نخست وزیر مالزی به خیابانها آمده و شعارهایی را در حمایت از وی بیان کردند.

کد مطلب 1355765

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