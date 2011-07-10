تظاهرات در مالزی به خشونت کشیده شد/ 1667 نفر بازداشت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، پلیس ضد شورش برای متفرق کردن جمعیت تظاهرات کنندگان که خواستار ایجاد اصلاحات در قوانین انتخاباتی بودند، از گاز اشک آور و پرتاب بطری های آب استفاده کرد.

به گفته منابع، در این تظاهرات 50 هزار نفر شرکت کرده بودند اما مقامات مالزیایی شمار افراد معترض را پنج تا شش هزار نفر اعلام کردند.

"انور ابراهیم" رهبر مخالفین مالزیایی که خود در جریان تظاهرات زخمی شد، در یک کنفرانس خبری اقدام پلیس را در بازداشت مخالفین دولتی محکوم کرد.

تظاهرات ضد دولتی در حالی برگزار شد که حدود دو هزار و 500 نفر از طرفداران "نجیب رزاق" نخست وزیر مالزی به خیابانها آمده و شعارهایی را در حمایت از وی بیان کردند.