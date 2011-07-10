دانشگاه هنر در رشته پژوهش هنر مربیان دانشگاهها را جذب می کند

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه هنر در رشته پژوهش هنر مربیان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی وابسته به وزارت علوم را برای سال تحصیلی 91-90 پذرش می کند.

شرایط اختصاصی پذیرش

داوطلبان می بایست دارای مدرک رسمی کارشناسی ارشد مورد تایید وزارت علوم تنها در یکی از رشته های هنری به جز معماری – شهرسازی و گرایشهای آن باشند.

مربیان داوطلبی که تمایل دارند در این دوره پذیرش شوند، ملزم به ارائه معرفی نامه از سوی ریاست دانشگاه هستند و نمره زبان آنان با حداقل نمره IELTS 5 و یا معادل آن در یکی از آزمونهای معتبر محسوب شده باشند.

معرفی مربیان حداکثر تا 45 سال در صورتی که بیش از 15 سال از سابقه خدمتشان باقی مانده اما دارای سابقه علمی و پژوهشی باشند، با نامه اعلام موافقت معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بدون محدودیت است.

مدارک مورد نیاز

تقاضانامه تکمیل شده شرکت در دوره دکتری ویژه مربیان، معرفی نامه رئیس دانشگاه، اعلام موافقت معاون آموزشی وزارت علوم جهت ادامه تحصیل در دوره دکتری ویژه مربیان، معرفی نامه اداره کل بورس و امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر فرم های تکمیل ثبت نام مهمترین مدارک مورد نیاز برای پذیرش مربیان از سوی دانشگاه هنر اعلام شده است.

متقاضیان می بایست مدارک را تا 26 شهریورماه 90 ارسال کنند و پذیرفته شدگان دوره دکتری باید برای ثبت نام حکم ماموریت تحصیلی چهارساله (قابل تمدید تا پنج سال) را از دانشگاه محل خدمت خود اخذ و هنگام ثبت نام به دانشگاه هنر ارائه دهند.

مربیان پذیرفته شده در دوره دکتری، از هر جهت تابع آیین نامه ها و مقررات آموزشی دانشجویان دوره دکتری خواهند بود و چنانچه در هر یک از مراحل ثبت نام، برگزاری مصاحبه، پذیرش و تحصیل در دانشگاه هنر، مشخص شود که داوطلب دارای هر یک از شرایط درج شده در تقاضانامه نبوده است، از تمام مراحل ثبت نام محروم و مطابق مقررات با داوطلب رفتار می شود.

زمان مصاحبه علمی برای متقاضیان اواسط مهرماه اعلام می شود.