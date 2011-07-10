220 پایگاه انتقال خون در کشور فعالیت می کنند

حسن ابوالقاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این تعداد پایگاه به ارائه خدمات به مردم می پردازند ضمن اینکه گاهی ممکن است پاگاه تابستانی به پایگاه ثابت تبدیل شود که این امر از دلایل متغیر بودن آمار یادشده محسوب می شود.

وی ادامه داد: استاندارسازی ازدغدغه های اصلی انتقال خون در سالهای اخیر بوده و در این خصوص، فعالیتهای مطلوبی انجام و گامهای موثری برداشته شده است.

این مسئول اضافه کرد: ایران در زمینه امر انتقال خون از جایگاه مطلوبی در جهان برخوردار است و باید برای تداوم این امر تلاش کنیم و خدمات رسانی ها را از نظر کمی و کیفی گسترش دهیم.

ابوالقاسمی یادآور شد: وضعیت شاخص مربوطه در کشور ما مطلوب است و این امر از عوامل مطلوب بودن جایگاه انتقال خون ایران در جهان به شمار می آید.

وی گفت: یکی از بهترین شاخصها در میان کشورهای آسیایی متعلق به کشور ما است ضمن اینکه شاخص اهدای خون یکی از مواردی است که در دنیا مورد قضاوت قرار می گیرد.