استانداری خراسان رضوی از طرح های ابتکاری در حوزه پسماند حمایت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صلاحی صبح یکشنبه در جلسه کارگروه پسماند استان با تاکید بر اینکه ابتکار از اعتبار مهم تر است، اظهار داشت: از هرگونه طرح مبتکرانه و ایده هایی که منجر به اجرای پروژه های خدماتی در این جهت شود حمایت خواهیم کرد.

استانداری خراسان رضوی بهره برداری از نخستین کارخانه بازیافت ضایعات الکترونیک در منطقه را حاصل ارتباط صنعت و دانشگاه دانست و خواستار نزدیک تر شدن مراکز دانشگاهی و دانش بنیان با صنعت شد.

صلاحی گفت: فرهنگ سازی تفکیک زباله از مبدا در زباله های خانگی کمک قابل توجهی به تسریع در بازیافت و تبدیل مواد می کند که باید از ظرفیت صداوسیما در این جهت استفاده کرد.

صلاحی افزود: باتوجه به رشد چشمگیر جمعیت شاهد افزایش فزاینده تولید زباله در کشور هستیم که باید نسبت به ساماندهی و مدیریت آن برنامه ریزی کنیم.

وی بیان کرد: با برنامه ریزی صحیح و دقیق می توان با بازیافت این زباله ها، آن را به ثروت تبدیل کرد و از تخریب محیط زیست نیز تا حد قابل توجهی جلوگیری کرد.