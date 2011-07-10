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۱۹ تیر ۱۳۹۰، ۱۲:۲۴

در دانشگاه نورث داکوتا؛

تدریس "فلسفه برای کودکان" در آمریکا بررسی می‌شود

تدریس "فلسفه برای کودکان" در آمریکا بررسی می‌شود

تدریس فلسفه برای کودکان امروز یکشنبه 10 ژوئیه (19 تیر) توسط مدیر مؤسسه پیشبرد فلسفه برای کودکان در رادیو فلسفی "چرا" در ایالات متحده مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، موگان گریگوری استادیار بنیادهای آموزشی و مدیر مؤسسه پیشبرد فلسفه برای کودکان در دانشگاه مونت کلیر در نیوجرسی در این برنامه به پرسشهایی چون کودکان چگونه می توانند فلسفه بیاموزند؟ فلسفه را چگونه باید در مدارس تدریس کرد؟ تدریس فلسفه چه مزیتی بر سایر موضوعات درسی دارد می پردازد.

چندین دهه است که جنبش بین المللی تحت عنوان " فلسفه برای کودکان" در سراسر جهان فعال شده و تا کنون به موفقیتهای بسیاری در تدریس مدارس دولتی و خصوصی دست یافته است.

فلسفه برای کودکان با تأکید بر آموزش اخلاقی، تفکر انتقادی و توسعه مفهوهم تا کنون به بسیاری از کودکان سراسر دنیا این فرصت را داده تا بتوانند در کلاس صحبت کرده، درباره مشکلترین و پیچیده ترین مسائل خود فکر و بتوانند درباره موضوعات حساس نتیجه گیری کنند.

در این برنامه رادیویی قرار است دکتر موگان گریگوری به بررسی تدریس فلسفه برای کودکان پرداخته و این پرسش را مطرح کند که آیا موضوعاتی چون فلسفه با مدرسه ای که براساس آزمونهای استاندارد فراهم شده سازگاری دارد یا خیر؟

رادیو "چرا" رادیوی مؤسسه فلسفه برای زندگی عمومی در دانشگاه نورث داکوتا است و دربرنامه های خود به بحثهای فلسفی در زندگی روزمرده می پردازد و قصد دارد فضایی برای گفتگوی میان فیلسوفان و عموم مردم فراهم کند.
 

کد مطلب 1355786

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