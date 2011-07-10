مرتضی مختاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این تعداد دانشآموز از مقاطع تحصیلی ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان در دو بخش پسران و دختران در پایگاههای فعال طرح اوقات فراغت سازمان آموزشوپرورش در زمینه ورزش فعالیت میکنند.
وی اضافه کرد: برنامههای طرح اوقات فراغت سازمان آموزش و پروش در زمینه ورزش در رشتههایی نظیر فوتبال، فوتسال، بسکتبال، هندبال، اسکیت، شنا، پینگپنگ و والیبال در بیش از ۱۲ سالن ورزشی سطح شهر و اماکن ورزشی مناطق مختلف سازمان آموزشوپرورش در حال برگزاری است.
رئیس گروه تربیتبدنی و تندرستی سازمان آموزشوپرورش استان قم ابراز داشت: خوشبختانه استقبال خانوادههای دانشآموزان از برنامههای ورزشی طرح اوقات فراغات این سازمان چشمگیر بوده است و علاوه بر ورزشهای توپی، امسال استقبال علاقمندان از رشته اسکیت، پینگپنگ و شنا نیز چشمگیر بوده است.
وی با اشاره به اهمیت توجه خانوادهها نسبت به انتخاب رشتههای مورد نظر برای اوقات فراغت فرزندانشان اظهار داشت: برنامهریزی اوقات فراغت برای دانشآموزان باید با رضایت آنها همراه باشد و آنها به اجبار به کلاس نروند، ضمن اینکه ایام تعطیلی که به دانشآموزان تعلق دارد نباید تنها به کلاسهای آموزش درسی اختصاص یابد.
مختاری عنوان کرد: محیط کلاسهای آموزشی نباید به شکلی طراحی شود که دانشآموزان احساس کنند که باید سه ماه دیگر هم در کلاس درس باشند تا آنها هم از این زمان استفاده بهینه داشته باشند، بنابراین در برنامهریزیهایی که برای اوقات فراغت دانشآموزان انجام میگیرد باید نظر آنها را نیز مهم برشمرد.
وی با تأکید بر اینکه در انتخاب موضوعی مناسب برای طرح اوقات فراغت دانشآموزان باید متناسب با سن، مقطع تحصیلی و جنسیت برنامهریزی کرد، بیان داشت: امیدواریم فعالیت این پایگاهها بتواند در بهرهبرداری مناسب خانوادهها از اوقات فراغت دانشآموزان موثر باشد تا دانشآموزان با روحیه مناسبی برای سال تحصیلی آینده آماده شوند.
رئیس گروه تربیتبدنی و تندرستی سازمان آموزشوپرورش استان قم در ادامه از برنامهریزی برای اعزام تیمهای ورزشی دانشآموزان دختر و پسر استان در مقاطع تحصیلی مختلف به مسابقات المپیاد ورزشی دانشآموزان سراسر کشور خبر داد و افزود: امسال نیز همانند سالهای گذشته المپیادهای ورزشی دانشآموزان در مقاطع تحصیلی مختلف در تابستان در دو بخش دختران و پسران برگزار میشود و کاروان ورزشکاران دانشآموز دختر و پسر سازمان آموزشوپرورش استان قم نیز در این رقابتها شرکت کردهاند.
وی از افتخار آفرینی دانشآموزان پسر استان در جشنواره ورزشی دانشآموزان دختر و پسر کشور خبر داد و گفت: در رقابتهای رشته بدمینتون این جشنواره ورزشی که به میزبانی شهرستان رامسر برگزار شد در بخش پسران مقطع تحصیلی ابتدایی تیم قم در بخش تیمی به مقام قهرمانی دست یافت و در بخش دوبل نیز عناوین برتر را از آن خود کرد.
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